鄧力文 - 混合交易所結構性問題 | Exchange²

Polymarket同樣面對交易所的多重問題。近期爆出的幽靈成交與做市商掛單被清除事件，暴露鏈下撮合+鏈上結算模式的交易所共同面臨的一個核心難題︰時間差，會自然形成可被套利者利用的系統性缺口。



Polymarket為了想有中心化交易所的即時成交速度，它探用了混合式架構，鏈下下單和鏈上結算的混合架構。交易撮合、驗簽與回傳成交訊號全部在鏈下完成，速度可達毫秒級，體驗接近中心化交易所，而且用戶毋須支付Gas即可下單。但最終資金結算，仍需提交至以太坊的L2 Polygon進行鏈上結算。問題出在此，這兩層之間存在的時間差。鏈下認定「你已成交」，鏈上則要過數秒後才確認結算。只要這段間狀態出現不同步，攻擊者便能在鏈上搶先轉走資金、或取消定單。當結算失敗Polymarket的機制此刻會將價格範圍內的做市商掛單移除。這類出現可以以低成本清空做市商掛單。當清空定單簿，攻擊者便可以重新掛單以賺取更闊的價差。



捕捉系統延遲賺取價差



當做市商與自動化交易機械人依據鏈下訊號進行對沖時，便可能因鏈上結算失敗而瞬間暴露於裸倉風險，導致損失。0x協議的RFQ（報價） 模式亦出現類似情況：做市商先簽署報價，鏈下撮合認定交易可行，但鏈上在結算時因資金不足或多筆同時消耗授權而將交易回滾，最終使做市商的對沖動作變為無效。這類現象本質上與餐廳「前台告訴你餐點準備好了，但廚房其實尚未完成」相似，前後端狀態不一致所引發的錯誤訊號，最終都會反饋為流動性提供者成本提高、策略失效或遭市場參與者刻意利用。正因如此，dYdX最終選擇在v4直接遷移至獨立L1，以確保撮合與結算在同一層處理。



在高頻交易世界中，速度本身就是alpha，而若混合式架構允許某些交易者以極低成本捕捉系統延遲帶來的確定性收益，交易所便容易淪為被套利者反覆提取價差的場所。



鄧力文