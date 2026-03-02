張日強 - 新盤摩拳擦掌3月群起圍城 | 樓聲隨筆

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

樓聲隨筆
張日強
6小時前
產經 專欄
整體樓市氣氛好轉，上周《財政預算案》更成為市場焦點，當局除了向1億元以上大額豪宅調升印花稅至6.5%新措施外（相信對整體樓市影響輕微），其餘對樓市着墨不多，發展商見市況升溫，隨即加快推盤步伐，目前市場上最少已有5至6個新盤可於本月齊齊搶攻，各大發展商已摩拳擦掌密密部署推盤大計，料3月新盤群起圍城已成必定事實，預期將可掀起新一輪的群盤大混戰。
周內新盤陸續登場

　　《財政預算案》上周已正式公布，相關內容及措施亦塵埃落定，除了向富人「開刀」向樓價一億元或以上的稅率大幅增至6.5%的新措施外，其他對樓市着墨不多，始終樓市正處於上升軌道，當局亦不會貿然加上不必要的措施，以免阻礙樓市的發展。目前市場上已有多個新盤可於本月內出擊，由於部分已上載樓書，並有隨時開價之勢，近至明天更有北都新盤乘勢搶閘開價，相信一眾新盤將趁勢排隊開價，由於上述新盤位於不同地區（包括位處北都粉錦公路、尖沙咀2個新盤、紅磡、將軍澳及黃竹坑等），亦是市場所關注的焦點，特別是樓市小陽春已提早來臨，發展商都希望趁近日旺勢推出市場發售，惟發展商仍會採取審慎策略，預期新盤開價將極具競爭力。

　　去年錄得約122宗1億元或以上的豪宅成交，為2022年以來最高，顯示此市場正逐步復甦，今次推出新措施料短期內對億元成交量將有所減少，惟該類物業買家大部分為非富則貴的豪客，稅項影響輕微，相信有關消息逐漸被消化後成交量將回復。惟在措施公布後的1至2日，西半山亦連環錄得2宗成交，分別由豪客以1.615億及1.29億元購入。

　　事實上，整體樓市正處於復甦階段，加上差估署公布今年1月樓價按月升0.53%，屬連升8個月的訊號，反映市況明顯逐步升溫。一眾發展商已急不及待摩拳擦掌，最少已有5至6個新盤可於月內全面出擊，尤其用家及投資者仍然熱衷於新盤市場，特別是大手投資客席捲全城掃貨，本月新盤群起圍城已成必定事實，預期將可掀起新一輪的群盤大戰。

張日強

