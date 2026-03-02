Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 中東局勢升級 避險貨幣料受追捧｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
6小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　周末中東局勢急劇升級，美國和以色列突然對伊朗發動聯合軍事打擊，伊朗隨後對以色列展開報復行動，發動多輪飛彈和無人機襲擊，並打擊美軍在中東的多個軍事基地。巴林、阿聯酋、卡達、科威特等多地響起爆炸聲，波斯灣沿岸多國緊急關閉領空，多間航空公司暫停飛往該地區的航班。市場憂慮當前衝突可能進一步外溢，導致更大範圍的地區軍事升級。估計周一美元可能因為避險情緒所推動而走穩，美債亦會成為避風港；不過，日圓、瑞郎等傳統避險貨幣應會更受追捧。

　　美元兌瑞郎上周初在0.7770附近水準遇阻，上周五已開始見顯著回落，返回至0.77下方；技術圖表見RSI及隨機指數重新回跌；而匯價在1月27日觸及0.7604，到2月中旬仍可繼續守住重要的0.76關口，故若今趟美元兌瑞郎下破此區，料將引發較大幅度的挫跌，進一步參考0.7550及0.75關口，再而指向0.74及0.73水準。阻力回看0.7770以至2月2日高位0.7818，較大阻力參考100天平均線0.7920以至0.80關口。

　　日本方面，上周五公布東京2月消費者物價指數（CPI）增長略高於預期，支持央行進一步收緊政策的理由，為日圓提供適度的支撐。此前日本央行行長植田和男表示，是否在3月和4月會議上加息將取決於經濟資料，若在實現經濟與物價預期方面取得進展，央行將繼續加息。另外，持續的避險買盤在地緣政治緊張局勢中，料將進一步增強對日圓的避險需求。

　　美元兌日圓自1月下旬呈反覆上落，但波幅正逐步收窄，這段期間的頂部分別見於1月23日高位159.24，2月9日高位157.74，到上周僅觸高至156.83；至於低位方面，2月中旬於152水準上方位置觸底，2月12日低位152.26，1月27日低位152.09。估計美元兌日圓若突破這段待變格局後，料將迎來一波單邊延伸行情。目前圖表見RSI及隨機指數正為回落，示意匯價續告回落的機率較高。較近阻力先留意157及157.80，下一級看158.50，關鍵則仍為159.50至160區域。至於較近支持料為155.30及25天平均線154.80水平，再而繼續留意152及151水準，其後將會關注150.50以至150關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱傳伊朗前總統內賈德遇襲身亡 美中央司令部指美軍3死5傷︱不斷更新
即時國際
9小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
17小時前
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
15小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
23小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
14小時前
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
13小時前
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
影視圈
10小時前
練馬師蘇偉賢（左）、騎師田泰安（中）以及「昇瀧駒」馬主等26人滯留杜拜。香港賽馬會
伊朗局勢︱馬會26人滯留杜拜 包括「昇瀧駒」馬主、騎師田泰安及練馬師蘇偉賢等
社會
10小時前
更多文章
大行晨報 - 歐羅短線料區間上落｜大行晨報
　　歐羅兌美元自今年1月初以來迎來一輪升勢，並一度高見1.2081，創下2021年6月以來高位，並升穿2022年末形成的上升通道軌頂部，但未能企穩，之後收復部分升幅，並回落至50天線上方約1.176水平上落。不過，歐洲央行在2月議息時宣布維持利率不變，議息聲明稱將確保區內通脹在中期內穩定在2%的目標水平，未來利率路徑將根據屆時數據逐次會議決定。歐洲央行行長拉加德表示，現階段歐羅區通脹前景比以往更加
2026-02-27 02:00 HKT
大行晨報