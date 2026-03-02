大行晨報 - 中東局勢升級 避險貨幣料受追捧｜大行晨報

周末中東局勢急劇升級，美國和以色列突然對伊朗發動聯合軍事打擊，伊朗隨後對以色列展開報復行動，發動多輪飛彈和無人機襲擊，並打擊美軍在中東的多個軍事基地。巴林、阿聯酋、卡達、科威特等多地響起爆炸聲，波斯灣沿岸多國緊急關閉領空，多間航空公司暫停飛往該地區的航班。市場憂慮當前衝突可能進一步外溢，導致更大範圍的地區軍事升級。估計周一美元可能因為避險情緒所推動而走穩，美債亦會成為避風港；不過，日圓、瑞郎等傳統避險貨幣應會更受追捧。



美元兌瑞郎上周初在0.7770附近水準遇阻，上周五已開始見顯著回落，返回至0.77下方；技術圖表見RSI及隨機指數重新回跌；而匯價在1月27日觸及0.7604，到2月中旬仍可繼續守住重要的0.76關口，故若今趟美元兌瑞郎下破此區，料將引發較大幅度的挫跌，進一步參考0.7550及0.75關口，再而指向0.74及0.73水準。阻力回看0.7770以至2月2日高位0.7818，較大阻力參考100天平均線0.7920以至0.80關口。



日本方面，上周五公布東京2月消費者物價指數（CPI）增長略高於預期，支持央行進一步收緊政策的理由，為日圓提供適度的支撐。此前日本央行行長植田和男表示，是否在3月和4月會議上加息將取決於經濟資料，若在實現經濟與物價預期方面取得進展，央行將繼續加息。另外，持續的避險買盤在地緣政治緊張局勢中，料將進一步增強對日圓的避險需求。



美元兌日圓自1月下旬呈反覆上落，但波幅正逐步收窄，這段期間的頂部分別見於1月23日高位159.24，2月9日高位157.74，到上周僅觸高至156.83；至於低位方面，2月中旬於152水準上方位置觸底，2月12日低位152.26，1月27日低位152.09。估計美元兌日圓若突破這段待變格局後，料將迎來一波單邊延伸行情。目前圖表見RSI及隨機指數正為回落，示意匯價續告回落的機率較高。較近阻力先留意157及157.80，下一級看158.50，關鍵則仍為159.50至160區域。至於較近支持料為155.30及25天平均線154.80水平，再而繼續留意152及151水準，其後將會關注150.50以至150關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

