彭丽婷 - 財政預算案聚焦北都 推動香港邁向零碳轉型 | 零碳築跡

財政司司長上周發表2026-27年度《財政預算案》，以創新驅動、金融賦能為核心，同時強調多元發展與關愛惠民。針對北部都會區（北都）建設、基建投資及綠色轉型，推出多項重點措施。這些政策不僅為香港經濟注入長遠動力，更為建造業帶來實質支持，推動綠色基建和零碳轉型邁向新里程。



北都被定位為香港未來的增長引擎，《預算案》明確提出加快多個重大項目：新田科技城首批創科用地及洪水橋大學用地的平整工程將於年內完成；牛潭尾新發展區及新田科技城第一期第二階段將於下年度申請撥款啟動。政府亦注資100億元了洪水橋產業園有限公司作為起始資金，推動公私營合作，加速產業導入。此外，未來兩年計劃從外匯基金撥1500億元支持北都及其他基建，並將綠色及基建債券借款上限提升至9000億元，確保大型工程資金穩健。這一系列措施，為土木工程、綠色基礎設施及可持續項目提供龐大需求與融資保障。



交通及綠色轉型方面，《預算案》推進「八縱八橫」鐵路網絡：今年招標洪水橋/厦村新發展區智慧綠色集體運輸系統；北環線及港深西部鐵路則目標2033至2034年通車；北都公路新田段預計明年上半年招標。這些大型交通及智慧綠色運輸項目，將進一步推動電動設備在建築工地應用，降低碳排放，並提升工程效率。



業界普遍持正面及積極態度。由三一集團、寧德時代、榮利營造等於去年中成立的「零碳智能聯盟」，亦對預算案措施表示歡迎。聯盟的技術優勢正切合北都項目需要，包括工地部署電動工程機械、光伏系統、智能充電設施等應用，有助實現能源自給、資源循環及低碳施工。



是次《預算案》為北都增添強勁動力，帶動新能源和綠色基建新機遇，業界將積極參與基建工程，共同推動香港邁向綠色繁榮。《預算案》亦透過穩健財政與創新融資，鞏固北都「南金融、北創科」雙引擎戰略定位，為建造業提供穩定工程量及技術升級契機。



隨着零碳智能聯盟等跨界合作持續深化，香港有望加快綠色基建轉型步伐，共同描繪出更鮮明的「零碳築跡」——憑創新工程實現低碳、可持續城市藍圖，為下一代塑造可承傳的綠色遺產。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷