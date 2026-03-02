Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

關志康 - 老婆是「潤滑劑」還是「擋箭牌」？ | 神耆商機

關志康
6小時前
產經 專欄
　　早前與幾位老友聚首小酌，其中一位微醺之下，話匣子打開，談起最近找表弟借錢碰壁的趣事。

　　「我話都未講完，表弟已經連聲道歉，說要回家問問老婆。」他苦笑着說：「那一刻我已經肯定，這事『九成』沒下文了。」在座幾位好友聽罷，紛紛會心微笑——「老婆反對」，在成年人世界，無疑是最得體的「擋箭牌」。

　　席間一位退休律師亦有感而發：「其實這話，有時不是藉口。我認識不少企業家和富豪，看似意氣風發，實際上很多重大決定，例如堅持與人對簿公堂，也是老婆的主意。公司裏千軍萬馬，他說一不二；家裏卻是另一套。常聽他們說『我要和家人商量一下』，那其實是最後關卡。所謂『大事男人決定，小事女人決定』，真正難分的是，究竟甚麼算大事，甚麼算小事。」

　　另一位企業家也隨即分享：「有時攞太太拿來當擋箭牌，也未必全是推卸。更多時那是一種『潤滑劑』，讓拒絕顯得柔和些。借太太的名義婉轉表達，其實是體貼，避免正面衝突，也讓對方便於下台。說到底，這是一種社交技巧，不是怕老婆，而是懂分寸。」

　　坐在一旁的大前輩聽住，語氣突然嚴肅：「但也有另一種情況。現實中，太太之所以真的能『說了算』，往往因為她掌握了最真實的籌碼：孩子。很多家庭裏，男人是經濟中心，女人卻是情感核心。母親『與生俱來』更能捉住孩子，這種心理牽制，比經濟壓力更強。」

　　他更補充一個親身見證的故事：有位富商有婚外情，太太知情後並無即時反枱，只淡然地拋下一句：「如果你唔即刻收手，就有人帶你啲仔女吸毒，毀咗佢一生。」說到底，每個人背後都有真正的「老闆」——回家之後，可能是太太、子女，甚至父母的眼光。這些「大老闆」，才是真正主導人生去向的力量。

健康教育基金會主席
關志康
 

