聞風至 - 人民幣勢強 大唐發電可受惠 | 鮮股落鑊

人民幣兌美元匯價升近逾34個月新高，人民幣的強勢或成為今年推動港股表現的一項重要因素，主力受惠股有三大要點，其一是業務以中國區為主賺人民幣，其二是負債比率較高且有不少是港元或美元計價的外債，若再符合第三點是派息派人民幣，則更為理想。



要符合以上3點的股份，筆者首先想到是大唐發電（991），現價市盈率偏低，以剛公布的盈喜數字推算，僅約6至7倍水平，但去年派發中期股息5.5仙人民幣，若末期息再派近5仙，則公司股息率有望接近5厘，非常吸引。



人民幣匯價去年6月份重新爬上1兌1.09港元水平，直至12月份才企上1兌1.1，即這個「1仙」的升幅足足用了5個月時間。但踏入2026年，單是1月份便從1.11升至1.12，2月份再升至1.14，有越升越急的趨勢。



彭博引述分析員指：「（中國）監管層既允許人民幣保持強勢，又在試圖調控升值速度，關鍵訊息在於監管層無意叫停升值，而是讓升值速度不徐不疾、而非全速狂奔，」



中央並未叫停人民幣升勢，無論對港股或內地資產而言，都是一種非常積極的訊號。特別是一批負債高企的企業，人民幣兌美元或港元升值，即可用更少的人民幣便可償還債項。



航空股股價表現已盡顯強勢，於過去3個月，東航（670）累升25.8%、南航（1055）累升20.4%、國航（753）累升9.8%。



大唐發電過去3個月亦升近7.8%，表現不俗，但更多的應是受惠國內用電量上升，以及公司發布盈喜所帶來的樂觀情緒推動，似乎尚未反映人民幣上升的正面作用。正如開首所說，大唐發電剛公布盈喜，料去年多賺5成至7成，淨利潤介乎68億至78億元人民幣，即相當於公司市盈率6、7倍；再者，公司去年全年派息0.0621元人民幣，即使派息比率維持在39%不變，其2025年全年派息額亦可望達到近0.1元人民幣水平。



聞風至