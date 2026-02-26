尹商基 - 內地黃金產業借港「出海」拓全球市場 | 商貿先鋒

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹商基
13小時前
全球地緣政治風險升溫，貿易政策不穩、加上通脹和利率走勢的變化，令黃金成為避險的投資產品，需求亦因此持續上升。近日我與世界黃金協會中國區首席執行官王立新談及內地的黃金產業，他指出，內地的黃金珠寶產業工藝成熟，憑藉香港作為聯通世界的領先地位，已經具備「出海」的先決條件，相信內地黃金企業要走向國際舞台，絕非難事。

　　王立新過去三十年在黃金行業工作，見證內地黃金市場的變革，他指出：「內地黃金業界在研發、設計和生產等領域上已經做好專業分工，產業鏈的製造能力亦已相當成熟，但仍要持續推陳出新，迎合多變市場。」

　　由世界黃金協會刊出一份有關全球黃金需求趨勢的報告顯示，去年全球黃金需求總值飆升至5500億美元，同比增長四成五，展望今年金價長期處於高位的環境下，預計金飾需求仍然受壓。

　　王立新表示，國際金價持續高企，環球黃金首飾市場正共同面對成本高昂和產品需具備競爭力的挑戰，業界推出結合新技術的「硬足金」飾品，為行業提供創新解決方案。他解釋：「硬足金在保持24K足金成色與價值的同時，透過加工將硬度提升比傳統足金飾品更硬、更輕、更亮，突破傳統金飾偏軟、易變型、造型風格受限的問題。」他認為，硬足金金飾更貼合現代消費者審美與日常搭配需求，同時亦為全球黃金珠寶市場注入新的增長動力。

　　王立新透露，世界黃金協會將首次以參展商身份參與香港貿發局舉辦的香港國際珠寶展，並聯合十間內地領先的硬足金生產商，於首次設立的「硬足金展館」展示嶄新的黃金技術，目標以展會作「出海」平台，開拓環球商機。

　　第42屆香港國際珠寶展將於3月4至8日假灣仔香港會議展覽中心舉辦，展示各款珠寶首飾成品。珠寶展與3月2日至6日在亞洲國際博覽館舉行的第12屆香港國際鑽石、寶石及珍珠展組成全球最大一站式珠寶商貿平台，由裸鑽、散石、珍珠等原材料，到珠寶成品、設計師品牌，以至鑲嵌組件、產品包裝、鑑別儀器和技術等，一應俱全。

尹商基

商貿先鋒