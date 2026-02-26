利貞 - 藥明生物新定單勢頭佳 | 實力股起底

今年國家將密切關注新靶點新機制藥物、人工智能推動的藥物研發，以及細胞與基因治療等前沿技術領域，通過4個加快審批通道，加快藥品上市。行業中，預期藥明生物（2269）未來新定單會有極佳勢頭。集團早前預告去年業績超出市場預期，當中子公司藥明合聯（2268）是收入增長重要貢獻因素。建議可於40元買入，中長線目標價51.5元。藥明生物昨日收報41.36元，升0.64元，升幅1.58%。



藥明生物早前發盈喜，預期去年全年收益按年增長約16.7%，至217.9億元（人民幣，下同）；毛利率提升約5個百分點至46%；經調整毛利增長至約106.38億元，按年增長約25.5%；淨利潤增長46.3%，至49.08億元；以及經調整以股份為基礎的薪酬開支、外匯損益、以及股權投資、資產出售、重組損益及相關一次性成本後，經調整純利增長約22%，至65.86億元。



去年純利料增46%



集團下半年較上半年增長加快，收入按年增長17.2%，至118億元，盈利增長38%；管理層指增長歸因於研究服務收入表現樂觀，以及在服務能力提升帶動下，更多項目進入後期階段。



藥明生物早前公布與福泰製藥針對一款「創新三特異性T細胞銜接子」（TCE）簽署授權和研究服務協議。福泰製藥計劃用於治療B細胞介導的自身免疫性疾病。根據協議條款，福泰製藥將獲得該處於臨床前階段、旨在治療B細胞介導的自免疾病的三特異性TCE的全球獨家開發及商業化權益。藥明生物將獲得一筆首付款，並有資格獲得與開發、註冊及銷售相關的里程碑付款，以及產品上市後的銷售提成。



夥福泰製藥達授權協議



主要從事醫藥產品的研發及商業化的北海康成（1228）上周公布，向藥明生物旗下子公司WuXi Biologics HealthCare Venture配售8403.36萬股股份，佔擴大後股本約14.12%。每股配售價為2.38元，較2月13日收市價2.79元折讓14.7%。配售完成後，藥明生物於北海康成的持股比例將升至約16.27%。



利貞