大行晨報 - 澳元短線仍強勁｜大行晨報

13小時前
　　美國去年第四季國內生產總值（GDP）初值增長1.4%，增速遠遠低於市場預期的3%。而作為聯儲局用來衡量國內通脹指標的核心個人消費支出（PCE）物價指數12月按月上漲0.4%，創近一年來最大漲幅，按年升3%，亦高於市場預期的上升2.9%。美國PCE數據高於預期，加上美國最新申領失業救濟金人數創下11月來最大降幅，美聯儲理事米蘭稱隨着勞動力市場改善，今年局方減息次數將少於預期。消息支撐美元走勢，美匯指數近期迎來一輪小幅反彈，但未能成功突破50天線，執筆之時正於97.5至98水平整固。

　　另一邊廂，澳元兌美元近期走勢命中我們預期。筆者曾於2月3日在本專欄提醒投資者，澳元短線若能守穩0.688至0.69水平，不排除再度測試年內高位約0.71水平。而近三個星期以來，澳元兌美元走勢完全符合預期。澳元曾於2月6日一度低見0.6897，之後迎來新一輪上漲並於2月12日盤中高見0.7147，創下2023年2月以來新高，之後澳元於0.705水平高位整固，執筆之時正於0.71水平上落。

　　澳洲央行2月議息會議符合市場預期加息0.25%，將利率上調至3.85%，會議紀錄顯示，部分數據強化官員對通脹的擔憂，但暫未確定是否需要進一步加息。不過，本周公布的數據顯示，澳洲1月通脹升幅高於市場預期，最新報3.8%，市場揣測澳洲央行貨幣政策可能需要進一步收緊，推動澳元短線再度走高。筆者認為，澳元短線走勢仍然強勁，不排除再度測試年內高位，第一季度結束前或有望再度測試0.715至0.72水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報

大行晨報 - 美元兌加元連日探頂 慎防回落｜大行晨報
　　美元周二走勢窄幅，市場保持觀望態度，因美國總統特朗普將發表國情咨文講話。市場關注其對經濟前景、財政方向以及地緣議題的表態。此外，多位美聯儲官員近期發表偏鷹言論，強調在通脹未完全受控前維持審慎態度。這一政策背景限制了美元回落空間。周三早間，特朗普在其國情諮文中高調宣揚其政策及經濟成就，通脹率正大幅下降，收入亦快速增長，經濟正以前所未有的速度發展。特朗普將目前的政治困境歸咎於政治對手，批評最高法院
13小時前
