Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

陳永陸 - 豐盛生活具防守性 | 陸叔講股

陸叔講股
陸叔講股
陳永陸
11小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

豐盛生活服務（331）是香港綜合生活服務供應商，業務分為三大分部：物業及設施管理、城市必須服務（包括清潔、除蟲、保險、技術支援、環保及保安事件服務）以及機電工程。根據Frost & Sullivan於2025年9月發表的報告，公司於香港市場領導地位穩固，在多個子行業排名第一或第二（排除發展商附屬公司）。公司剛公布截至2025年底的上半年業績，受E&M分部項目延遲影響，收入下降8%至37.77億元；毛利微降1.4%至5.17億元，毛利率維持13.7%；股東應佔溢利下滑11%至2.16億元。

現金流穩健  財務具彈性

　　值得留意是，公司多元化緩解下滑壓力，城市必須服務貢獻核心盈利53%，物業及設施管理20%，機電工程27%。期內，儘管機電工程收入下降27%至10.34億元，核心盈利下降31%至0.6億元，主要受香港項目延遲及內地項目進展影響，但手上有逾190份合約，獲授合約22.06億元，剩餘工作80.18億元（上升25%），受益北部都會區機會。優化成本結構及追收變更定單（VO claims）以提升盈利。整體新合約獲授39億元，投標額439.69億元，定單250億元，剩餘工作總額151.82億元（上升4%），相當於約2年收入，提供強勁可見度。公司生態系統促進跨銷售，驅動有機增長。

　　物業及設施管理方面，期內收入上升1%至3.54億元，核心盈利上升2%至0.46億元。手上有逾300份合約，獲授合約0.88億元，剩餘工作16.38億元，上升4%。此外，城市必須服務方面，期內收入上升3%至23.89億元（CAGR 15%），核心盈利上升1%至1.19億元（CAGR 8%）。其中，EV業務31個項目涵蓋5500車位，開發FioTec智能系統；系統保安及事件上升17%至3.91億元，逾500份合約，提供64個大型活動服務，上升23%。

　　豐盛生活服務從中期業績可見，現金流極穩健，現金及銀行結餘增至7.63億元。總資產升至43.95億元，總權益增10.4%至13.93億元。銀行融資額達30.6億元，其中未動用17.56億元，債務到期分布均衡，零淨負債率提供強大財務彈性，為未來併購作準備。

　　公司宣派中期股息每股18.9港仙，派息比率40.2%。自IPO以來總股息每股3.383元，佔IPO價格123%。股息相對現價5.5元，約6.7厘，在波動市況下具防守性。再者，其高累積定單（152億元）、高息及多元化亮點突出，從歷史來看，公司2017至2025財年收入年均複合增長率（CAGR）達10%，盈利CAGR 13%，EPS CAGR 12%，反映長期增長軌跡，相信繼續是投資者的好選擇。

資深獨立股評人
陳永陸

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
2小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
財政預算案2026．直播｜寬減首兩季住宅物業差餉 每戶500元 薪俸稅退稅上限3000元
政情
1小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
5小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
20小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
19小時前
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
22小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
樓市動向
7小時前
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
《中年好聲音》索爆評審海兒舊照被瘋傳 樣貌身材被質疑判若兩人 女神親回：再樣衰啲都有
影視圈
19小時前
更多文章
陳永陸 - 健倍苗苗高息吸引 | 陸叔講股
　　在內地跨境電商競爭加劇、香港零售市場持續承壓情況下，健倍苗苗（2161）已交出一份穩健且超市場預期的中期業績報告。截至2025年9月30日止6個月，公司收入達4.296億元，按年增長7.7%；毛利2.536億元，大升23.2%；經營溢利1.506億元，增長23.8%；母公司股東應佔溢利1.15億元，增長20%；每股基本盈利14.12仙。值得一提的是，中期股息每股9.75仙，按年大幅增加77.3
2026-02-11 02:00 HKT
陸叔講股