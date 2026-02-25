陳永陸 - 豐盛生活具防守性 | 陸叔講股

豐盛生活服務（331）是香港綜合生活服務供應商，業務分為三大分部：物業及設施管理、城市必須服務（包括清潔、除蟲、保險、技術支援、環保及保安事件服務）以及機電工程。根據Frost & Sullivan於2025年9月發表的報告，公司於香港市場領導地位穩固，在多個子行業排名第一或第二（排除發展商附屬公司）。公司剛公布截至2025年底的上半年業績，受E&M分部項目延遲影響，收入下降8%至37.77億元；毛利微降1.4%至5.17億元，毛利率維持13.7%；股東應佔溢利下滑11%至2.16億元。



現金流穩健 財務具彈性



值得留意是，公司多元化緩解下滑壓力，城市必須服務貢獻核心盈利53%，物業及設施管理20%，機電工程27%。期內，儘管機電工程收入下降27%至10.34億元，核心盈利下降31%至0.6億元，主要受香港項目延遲及內地項目進展影響，但手上有逾190份合約，獲授合約22.06億元，剩餘工作80.18億元（上升25%），受益北部都會區機會。優化成本結構及追收變更定單（VO claims）以提升盈利。整體新合約獲授39億元，投標額439.69億元，定單250億元，剩餘工作總額151.82億元（上升4%），相當於約2年收入，提供強勁可見度。公司生態系統促進跨銷售，驅動有機增長。



物業及設施管理方面，期內收入上升1%至3.54億元，核心盈利上升2%至0.46億元。手上有逾300份合約，獲授合約0.88億元，剩餘工作16.38億元，上升4%。此外，城市必須服務方面，期內收入上升3%至23.89億元（CAGR 15%），核心盈利上升1%至1.19億元（CAGR 8%）。其中，EV業務31個項目涵蓋5500車位，開發FioTec智能系統；系統保安及事件上升17%至3.91億元，逾500份合約，提供64個大型活動服務，上升23%。



豐盛生活服務從中期業績可見，現金流極穩健，現金及銀行結餘增至7.63億元。總資產升至43.95億元，總權益增10.4%至13.93億元。銀行融資額達30.6億元，其中未動用17.56億元，債務到期分布均衡，零淨負債率提供強大財務彈性，為未來併購作準備。



公司宣派中期股息每股18.9港仙，派息比率40.2%。自IPO以來總股息每股3.383元，佔IPO價格123%。股息相對現價5.5元，約6.7厘，在波動市況下具防守性。再者，其高累積定單（152億元）、高息及多元化亮點突出，從歷史來看，公司2017至2025財年收入年均複合增長率（CAGR）達10%，盈利CAGR 13%，EPS CAGR 12%，反映長期增長軌跡，相信繼續是投資者的好選擇。



資深獨立股評人

陳永陸