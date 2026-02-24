Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 建滔積層板看25元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
6小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　建滔積層板（1888）盈喜，預計2025年度純利超過23.9億元，增長逾80%，受惠於覆銅面板及其上游物料需求持續暢旺，產品單價與銷量齊升。自25年下半年以來，公司已實施4次提價，配合日本同業近期宣布加價30%，確認行業漲價周期的延續性。

　　全球AI算力爆發帶動高端M8/M9級覆銅板需求激增，而電子布庫存緊張及銅價上揚，凸顯了建滔積層板垂直整合的優勢；其自產銅箔、玻纖紗等關鍵原材料，不僅可以有效控制成本，更能順暢向下游傳導價格壓力，使毛利率顯著改善。

　　建滔積層板作為全球市佔率第一（約14.4%）的龍頭，公司市淨率目前處4.07倍歷史高位，反映市場對其高端產品放量及盈利爆發的預期。展望未來，隨着M6以上高頻高速材料在AI伺服器領域加速滲透，加上連州厚銅箔與清遠低介電玻纖紗等高端產能陸續投放，建滔積層板2026年盈利中樞有望進一步拉升，CCL價格上半年仍具兩成以上提價空間。目標價25元，止蝕價16.3元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
2026-02-22 14:40 HKT
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
房祖名驚傳秘婚細節揭人夫身份？與爸爸成龍遊米蘭 「婚訊」意外曝光疑娶郭富城「舊愛」
影視圈
16小時前
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
異體字｜從「塲」與「場」 了解香港異體字演變 為何近代商場不用「塲」字？｜語文探驪
知識轉移
17小時前
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
港男遊日大鬧酒店早餐「俾狗都唔食」 結局反轉醜態畢露遭網民圍插｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
千人斬女網紅 | 無套「大戰400人」挑戰後宣布懷孕　用一方法即可鎖定生父
即時國際
13小時前
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
大家樂人日限定優惠！一連兩日免費派凍/熱飲品 全線分店適用
飲食
20小時前
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
冬季奧運︱谷愛凌今屆首奪個人金牌 賽後始知外婆往生即淚崩
即時國際
16小時前
周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做
周潤發前女友神隱多時缺席經典劇Re-U 傳兩度中六合彩頭獎熱心做義工 擁逾億身家唔憂做
影視圈
14小時前
銅鑼灣麵店年初五仍收加三服務費？港男嘆「嗌咗嘢食先知」終索價$XXX 網民齊轟：好過去搶！
銅鑼灣麵店年初五仍收加三服務費？港男嘆「嗌咗嘢食先知」終索價3位數 網民轟：好過去搶！
飲食
17小時前
酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度
酒樓全是長者？食客嘆「冇後生去飲茶」 網民拆解4大原因：佢哋唔會有耐性坐喺度
飲食
12小時前
更多文章
鄧聲興 - 信置估值具修復空間 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　信和置業（083）在香港、中國內地及新加坡擁有多元化項目組合，多個住宅項目將於未來數年陸續落成。隨着市場情緒改善及政策面趨穩，信置憑藉其審慎財務管理與優質土地儲備，估值具備修復空間，前景值得關注。目標價16元，止蝕價10.5元。 　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。 香港股票分析師 協會主席 筆者為證監會持牌人 鄧聲興
2026-02-23 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水