鄧聲興 - 建滔積層板看25元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

建滔積層板（1888）盈喜，預計2025年度純利超過23.9億元，增長逾80%，受惠於覆銅面板及其上游物料需求持續暢旺，產品單價與銷量齊升。自25年下半年以來，公司已實施4次提價，配合日本同業近期宣布加價30%，確認行業漲價周期的延續性。



全球AI算力爆發帶動高端M8/M9級覆銅板需求激增，而電子布庫存緊張及銅價上揚，凸顯了建滔積層板垂直整合的優勢；其自產銅箔、玻纖紗等關鍵原材料，不僅可以有效控制成本，更能順暢向下游傳導價格壓力，使毛利率顯著改善。



建滔積層板作為全球市佔率第一（約14.4%）的龍頭，公司市淨率目前處4.07倍歷史高位，反映市場對其高端產品放量及盈利爆發的預期。展望未來，隨着M6以上高頻高速材料在AI伺服器領域加速滲透，加上連州厚銅箔與清遠低介電玻纖紗等高端產能陸續投放，建滔積層板2026年盈利中樞有望進一步拉升，CCL價格上半年仍具兩成以上提價空間。目標價25元，止蝕價16.3元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興