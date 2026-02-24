Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 聯想控股收成期至可低吸 | 鮮股落鑊

聞風至
6小時前
產經 專欄
受美國法院否決對等關稅的好消息刺激，港股於大年初七大爆發，恒生指數最多升達743點報27156點；收報27081點，升668點，重上兩萬七關。北水仍未至，全日成交金額僅微升至1729.6億元。

　　談到聯想控股（3396），市場往往只會自然聯想到旗下核心業務聯想集團（992）。但卻忽略了聯想控股是一間橫跨科技、金融、農業食品、醫療健康與產業投資的多引擎平台企業，這些板塊在「新質生產力」成為國策重心後，正迎來上市加速期。隨着港股新股市場回暖、估值環境改善，對聯想控股而言，這或許正是布局多年期待已久的收成時刻。

　　於2025年上半年，聯想控股錄得純利6.99億元人民幣，按年大增1.45倍，主要受惠於聯想集團旗下AI電腦產品快速增長所推動，同時盧森堡國際銀行的業績表現亦見改善跡象。

　　以聯想集團為代表的科技板塊仍是系內最受關注的增長引擎，聯想集團剛公布第3季財季剔除重組費用及其他非現金項目影響後，按非香港財務報告準則計，上季經調整盈利5.89億美元，按年增長36%。期內，個人電腦業務市佔率升1個百分點至25.3%，智能手機銷量創新高。

　　聯想以外業務（非PC業務）卻是聯想控股估值落差最大的地方，聯想控股透過旗下兩大平台——弘毅投資（PE）與君聯資本（VC）——持續投資具潛力的科技與產業升級項目。這兩大平台長期深耕生物醫藥、高端製造、新材料與人工智能等新質生產力核心領域，累計投資企業超過數百間，是國內最成熟的雙平台投資體系之一。

　　近年港股新股市場逐步回暖，去年更出現多隻爆升新股，為聯想控股的投資組合提供了更理想的上市窗口，有助被投企業在公開市場取得更佳估值，從而釋放投資組合的潛在價值。

　　另一個焦點是集團旗下新材料業務聯泓新科，聯泓新科去年業績錄得強勁增長，第3季度錄得純利按年升90.9%，該股於A股市場在過去一年已累升45.74%，市值接近270億元人民幣，這些價值卻未見反映在聯想控股股價上。

　　聯想控股現價僅相當於市帳率0.36倍水平，每股資產淨值高達24.54元，具備大追資產淨值的上升空間。

