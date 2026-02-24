大行晨報 - 日圓短線料續軟｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

6小時前
　　美國勞動力市場穩固，為聯儲局短期內維持利率不變提供空間。數據顯示美國最新申領失業救濟金人數減少2.3萬人，跌至20.6萬人，低於市場預期的22.5萬人。明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利表示，美國勞動力市場仍相當強韌，聯儲局已接近實現充分就業和穩定物價兩大目標。利率期貨顯示，市場預計聯儲局6月會議前最少減息0.25厘的機會低於一半。若美國經濟持續穩健、通脹仍具黏性，美元可能保持強勢，但若數據轉弱，市場將調整對高利率維持時間的預期，導致美元承壓。技術上，美匯指數早前回穩，曾於上周反彈至98水平，但未能企穩於50天線之上，預計短線將橫盤震盪為主。

　　另外，聯儲局1月會議紀錄顯示，委員會多數成員對減息持謹慎態度，若通脹持續高於2%，加息仍是選項。消息料支撐美匯指數回落空間有限。日本方面，1月全國通脹（CPI）溫和上漲，整體1.5%低於前值2.1%，剔除生鮮食品的核心CPI為2%，通脹壓力減弱，削弱了短期日本央行加息預期。美元兌日圓當前走勢由美元強勢與日圓溫和通脹預期共同影響，美元兌日圓短期偏強格局仍在。從技術上看，美元兌日圓上周在152.27至155.64區間水平徘徊，50天移動平均線155.9水平為下一個阻力位。在日本加息預期減弱之下，美元兌日圓短線不排除再度上試50天線，若成功上試該水平，下一高位料將為157水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

　　上周美國最高法院裁定美國總統特朗普依據緊急權力實施的關稅措施缺乏國會授權，隨後特朗普表示將通過其他貿易法律框架推進新的15%全球關稅計劃。美國政策反覆加劇市場對貿易前景與全球增長的擔憂情緒，從而削弱美元表現。美元周一明顯低開，但自歐洲時段開始逐步扳回跌幅。美國與伊朗之間以及俄羅斯與烏克蘭之間重新出現的地緣政治緊張局勢，削弱了投資者的信心，使美元仍見受到支撐。 　　澳元兌美元走勢，技術圖表
