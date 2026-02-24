大行晨報 - 日圓短線料續軟｜大行晨報

美國勞動力市場穩固，為聯儲局短期內維持利率不變提供空間。數據顯示美國最新申領失業救濟金人數減少2.3萬人，跌至20.6萬人，低於市場預期的22.5萬人。明尼亞波利斯聯儲銀行總裁卡什卡利表示，美國勞動力市場仍相當強韌，聯儲局已接近實現充分就業和穩定物價兩大目標。利率期貨顯示，市場預計聯儲局6月會議前最少減息0.25厘的機會低於一半。若美國經濟持續穩健、通脹仍具黏性，美元可能保持強勢，但若數據轉弱，市場將調整對高利率維持時間的預期，導致美元承壓。技術上，美匯指數早前回穩，曾於上周反彈至98水平，但未能企穩於50天線之上，預計短線將橫盤震盪為主。



另外，聯儲局1月會議紀錄顯示，委員會多數成員對減息持謹慎態度，若通脹持續高於2%，加息仍是選項。消息料支撐美匯指數回落空間有限。日本方面，1月全國通脹（CPI）溫和上漲，整體1.5%低於前值2.1%，剔除生鮮食品的核心CPI為2%，通脹壓力減弱，削弱了短期日本央行加息預期。美元兌日圓當前走勢由美元強勢與日圓溫和通脹預期共同影響，美元兌日圓短期偏強格局仍在。從技術上看，美元兌日圓上周在152.27至155.64區間水平徘徊，50天移動平均線155.9水平為下一個阻力位。在日本加息預期減弱之下，美元兌日圓短線不排除再度上試50天線，若成功上試該水平，下一高位料將為157水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部