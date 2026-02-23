Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 優必選造好 留意「25565」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
11小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　港股上周五於農曆新年假期後復市，機械人相關板塊成為市場焦點。此前內地春晚節目中數十台人形機械人集體登台表演，展現高難度動作協調與穩定性，獲多間國際媒體報道。市場持續觀望相關機械人未來應用的場景和以及相關商業化潛力。隨着人工智能和自動化需求持續增長，市場普遍預期機械人及智能製造企業或有望受惠於產業升級及消費結構轉型。不過，行業競爭、技術升級及全球經濟環境變化仍是未來表現的重要變數。

　　在港上市的相關機械人股份亦受市場關注。優必選（9880）股價上周五盤中曾升逾一成，一度升穿150元關，收市報144.5元。根據資料，公司為仿人機械人製造商，專注於教育、商業及服務場景的高端機器人開發。如繼續看好優必選後市走勢可參考認購證「25565」，行使價220.2元，實際槓桿約3.2倍，今年7月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。

輪商精選

最Hit
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
連鎖快餐店大家樂奇招杜絕霸位客！網民激讚封「德政」︰當咗茶樓 攞杯水坐成日
飲食
22小時前
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
網民熱議「全港最佳公屋邨」！交通便利/校網強勁/單位面積大 「這條邨一定沒有人反駁」
生活百科
2026-02-21 17:07 HKT
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
深圳全新免費巴士線！蓮塘/福田/皇崗口岸 直達鹽田商場+小梅沙海洋世界 每日通行
旅遊
19小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
5小時前
00:43
天氣︱回南天將至 一連8日相對濕度高達95% 天文台料周五起連落4日雨
社會
23小時前
04:08
星島申訴王｜香港山野悲歌 飛鵝山執避孕套+2000支煙頭 淨山義工：心痛香港
申訴熱話
5小時前
財政預算案．前瞻︱電動車「一換一」計劃取消？1月登記數字暴升 議員業界籲勿一刀切
政情
6小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 關焯照：15%押注Alphabet｜百萬倉
擁100萬資金買股好過買樓 關焯照看好銀行及地產股 15%押注一隻AI股｜百萬倉
投資理財
7小時前
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
李嘉欣15歲兒子返港團年 Jayden身高直逼190cm 網民觀察樣貌指「判若兩人」？
影視圈
17小時前
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
長者玩樂優惠2026｜樂悠咭/長者咭專享12大景點折扣 海洋公園/昂坪360纜車/中環摩天輪
生活百科
2026-02-21 10:00 HKT
更多文章
輪商精選 - 華虹績後偏軟 吼「24307」 | 窩輪熱炒特區
　　華虹半導體（1347）上周四公布業績，去年第4季轉虧為盈，但收入及盈利均低於市場預期，或反映行業競爭加劇及部分消費電子需求仍疲弱。管理層表示，人工智能帶動的記憶體需求有望持續，但記憶體價格可能影響部分產品銷情。市場將關注華虹能否進一步把握人工智能硬體發展機遇，並維持高產能利用率及盈利能力。 　　華虹（1347）績後走勢反覆，上周五收市跌0.85%，截至上周五錄得4連跌。如認為華虹或將反彈
2026-02-16 02:00 HKT
窩輪熱炒特區