輪商精選 - 優必選造好 留意「25565」 | 窩輪熱炒特區

港股上周五於農曆新年假期後復市，機械人相關板塊成為市場焦點。此前內地春晚節目中數十台人形機械人集體登台表演，展現高難度動作協調與穩定性，獲多間國際媒體報道。市場持續觀望相關機械人未來應用的場景和以及相關商業化潛力。隨着人工智能和自動化需求持續增長，市場普遍預期機械人及智能製造企業或有望受惠於產業升級及消費結構轉型。不過，行業競爭、技術升級及全球經濟環境變化仍是未來表現的重要變數。



在港上市的相關機械人股份亦受市場關注。優必選（9880）股價上周五盤中曾升逾一成，一度升穿150元關，收市報144.5元。根據資料，公司為仿人機械人製造商，專注於教育、商業及服務場景的高端機器人開發。如繼續看好優必選後市走勢可參考認購證「25565」，行使價220.2元，實際槓桿約3.2倍，今年7月到期。



