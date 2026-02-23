聞風至 - 微創機器人具優勢可取 | 鮮股落鑊

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至
11小時前
北水繼續休戰下，港股大年初四復市未能成功高收。恒指最終收報26413點，跌292點。全日成交額僅1653.7億元。

　　機械人跳舞再次成為春晚熱話，但與之前的不同之處是事件引發了實質的定單增長，或令機械人產品加速落地，而筆者更偏好於微創機器人（2252），因該股的產品是以醫療器械為主，相信具備高壁壘、高毛利與高續航的三大特性。

　　微創機器人屬於微創醫療（853）旗下，背靠中國最大醫療器械集團之一，技術、渠道與醫院資源均具備深厚積累。與表演型、服務型機械人不同，醫療機械人屬於剛需市場，需求不受經濟周期影響。

　　微創機器人在多個細分領域取得突破，公司旗下腔鏡手術機器人Toumai已在多間三甲醫院投入常規使用，手術量按季增長，並在泌尿外科、婦科及普外科等場景中累積穩定的臨床數據。骨科手術機器人SkyWalker在脊柱及關節置換手術中的應用範圍持續擴大，採用率可望逐步提升。

財務改善 續拓海外

　　同時，公司正加速推進海外註冊，布局東南亞、中東及拉美市場，為未來收入來源打開第二增長曲線。截至去年底，其覆蓋範圍已擴展至逾50個國家及地區，核心產品「圖邁」在12個市場獲訂購超過5台。

　　微創機器人於年初已發布盈喜，料2025年度經調整淨虧損不超過2.4億元人民幣，較上年度的4.82億元人民幣收窄超過50%。集團預計收入較上年度增長約110%至120%。主要因核心產品圖邁腔鏡手術機器人商業化取得突破性進展，銷售增長迅猛，尤其是圖邁海外市場拓展成效顯著，全年新簽海外市場定單逾百台，海外市場銷售收入為去年的5倍以上。

　　從幾個角度觀察，微創機器人的產品線已經開始呈現「由研發走向商業化」的明確軌跡。臨床落地、海外拓展與財務改善的三大因素，均預示集團2026年的業績值得更看高一線，若核心產品的手術量保持當前增速，海外定單延續擴張，更有望在今年內扭虧。

聞風至

