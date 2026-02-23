大行晨報 - 圓匯回調壓力減緩｜大行晨報

美元上周五走低，在美國公布12月通脹數據高過市場預期後，美元原本延續過去4日的升勢，但美國最高法院裁定總統特朗普的對等關稅政策違法後，美元掉頭下跌。此外，美國第4季國內生產總值（GDP）環比增長年率僅為1.4%，遠低於經濟學家預估的3%增速，主要因為政府停擺對資料造成負面影響。



美日利率前景均充斥變數



上周五美國最高法院以6比3裁定，特朗普總統依據《國家緊急狀態法》實施的廣泛關稅措施超越其職權，判決該政策無效。特朗普稱，最高法院關於他徵收的大部分關稅違法的裁決是「恥辱」。特朗普還簽署了對所有國家徵收10%全球關稅的命令，對所有國家加徵10%關稅的措施幾乎將立即生效，以取代被美國聯邦最高法院認定違法的、此前基於美國《國際緊急經濟權力法》徵收的大規模關稅。



日本政府可能於本周公布日本央行審議委員兩個空缺人選的提名。這決定將成為觀察首相高市早苗在多大程度上容忍進一步加息的關鍵視窗。據知情人士透露，政府最早將於2月25日向國會提交兩位候選人提名，需經眾參兩院批准。此次提名旨在填補央行9人政策委員會中的兩個空缺，審議委員野口旭的任期將於3月底結束，審議委員中川順子則將於6月退休。



上周五公布數據顯示，日本1月核心消費者價格指數（CPI）按年上漲2%，合乎市場預期，但較去年12月的2.4%明顯放緩，創兩年來的最低增速。剔除生鮮食品但包括能源成本的核心CPI漲幅收窄，表明成本推動型通脹壓力正在減弱。此外，剔除生鮮食品和能源的CPI按年上升2.6%，為2025年2月以來最低按年漲幅。通脹放緩可能使日本央行關於何時加息的決策變得更複雜。



美元兌日圓上周持續回升，上周五曾升見至155.65，但隨後回吐漲幅至155水準附近。匯價本月中旬於152水準上方位置觸底，2月12日低位152.26，1月27日低位152.09，在技術上似乎築起了一組雙底形態，再者，RSI及隨機指數亦為向上，可望美元兌日圓短線仍見上漲空間。較近阻力先留意50天平均線156 及157.20，再而指向157.80及158.50，下個關鍵為159.50至160區域。較近支持料為154.50及153，再而繼續留意152及151水準，其後將會關注150.50及250天平均線149.80水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

