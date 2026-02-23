彭丽婷 - 數碼港元上線：香港掀起日常支付新革命 | 零碳築跡

談及數字貨幣，大家往往聯想到比特幣的價格波動或者虛擬資產的炒作熱潮。但事實上，一場更觸及日常生活的金融創新浪潮，正於香港無聲降臨——一場關乎提升效率、構建未來基礎設施，而非投機炒作和泡沫經濟的深遠變革。今時今日，「數碼港元」和穩定幣的試點，成為這場革命的主角。



近期，香港正加快步伐，在數字貨幣政策上大刀闊斧，包括立法會通過《穩定幣條例草案》，令香港成為全球首個建構法定穩定幣全鏈條監管的司法地區。首批穩定幣發行人牌照有望於下月發出，象徵本港數字資產產業真正由概念驗證，進入落地執行新階段。同時，證監會放寬虛擬資產保證金借貸規定，把比特幣及以太幣納入合資格抵押品，更制訂了首個永續合約發行框架。系列舉措的核心，是以監管明確性換取市場流動性，讓香港不僅追隨國際，更力爭成為全球數字資產規則的創新制訂者。



最具突破的進展，其實正在支付場景中悄然鋪展。星展香港最近完成「數碼港元」先導計劃第二階段測試，通過「目的綁定貨幣」這一可編程技術，實現了向完成環保任務的市民發放數碼代用券，並於商戶端實時結算。這意味着，未來消費券可設特定條件，既能精準刺激經濟，又能有效防止資金外流，從而促進政策目標和市場效率兼得。



這種可編程貨幣的想像空間遠超現時。由供應鏈支付、跨境結算，以至智能合約自動執行，數字貨幣正重塑商業交易的底層邏輯。當港大副校長汪揚透露，數字人民幣已在本港跨境結算試行之際，一個連通內地與國際市場的「超級聯繫人」新形象正為香港慢慢成形，開啟以技術推動人民幣國際化的新航道。



在金融科技與實體經濟深度融合的趨勢下，元朗「零碳智能空間」正展現開放創新的實驗精神。雖然目前未直接涉足數字貨幣行業，但空間正積極擁抱新經濟與新科技，着力整合新能源和智慧科技資源，為未來數字金融與綠色科技的跨界創新，提供測試場與合作橋樑。無論是運用區塊鏈追蹤碳足跡，還是以代幣化激勵環保行為，技術與可持續發展的交匯處，都有望在這個微型實驗場誕生新的突破。



展望未來，香港要面對的不是技術能否實現，而是如何在創新與風險、開放與監管之間把握平衡。正如特區政府強調的三大原則——「風險管理、投資者保障、實體經濟效益」，只有鞏固穩健規管基礎，數字貨幣方能從試點走進日常，從理念成為普及。



當數碼港元像八達通般融入市民日常，當穩定幣成為跨境貿易的標配工具，香港不僅鞏固國際金融中心地位，更將書寫「信任、效率與包容」的新金融篇章。這正是「零碳築跡」所期望見到的——不止於綠色低碳，更是以智慧連接、持續重塑未來無限可能。



零碳智能聯盟秘書長

彭丽婷

