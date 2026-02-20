朱紅 - 美團偏軟 留意「15409」 | 窩輪熱炒特區

美團（3690）發盈警，預期去年度虧損約233億至243億元人民幣，並指受持續競爭影響，虧損趨勢預計將在本年第一季度延續，但經營狀況維持穩健及正常。美團股價連跌多日，曾低見79.25元，創約兩年新低。投資者如看好美團，可留意美團認購證「25630」，行使價98.93元，實際槓桿4倍，今年10月到期；相反，如看淡美團，可留意美團認沽證「15409」，行使價77.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。



美國當局將一批中國互聯網企業列入涉軍名單，包括阿里巴巴（9988）等六隻港股，阿里回應指此舉毫無依據，並將採取一切可行法律行動。阿里股價持續偏軟，曾跌至150.5元創個多月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證「23843」，行使價199.98元，實際槓桿5倍，今年9月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。



恒指公司宣布季檢結果，恒指將納入寧德時代（3750）、洛陽鉬業（3993）及老鋪黃金（6181），剔出中升控股（881），成分股數目增加至90隻，將於下月9日起生效。寧德股價造好，曾升至537元，創近月新高。如看好寧德，可留意寧德認購證「13229」，行使價629.38元，實際槓桿6倍，明年9月到期。投資者如看淡寧德，可留意寧德認沽證「20814」，行使價398.68元，實際槓桿2倍，明年12月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅