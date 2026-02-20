朱紅 - 美團偏軟 留意「15409」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　美團（3690）發盈警，預期去年度虧損約233億至243億元人民幣，並指受持續競爭影響，虧損趨勢預計將在本年第一季度延續，但經營狀況維持穩健及正常。美團股價連跌多日，曾低見79.25元，創約兩年新低。投資者如看好美團，可留意美團認購證「25630」，行使價98.93元，實際槓桿4倍，今年10月到期；相反，如看淡美團，可留意美團認沽證「15409」，行使價77.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。

　　美國當局將一批中國互聯網企業列入涉軍名單，包括阿里巴巴（9988）等六隻港股，阿里回應指此舉毫無依據，並將採取一切可行法律行動。阿里股價持續偏軟，曾跌至150.5元創個多月新低。如看好阿里，可留意阿里認購證「23843」，行使價199.98元，實際槓桿5倍，今年9月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。

　　恒指公司宣布季檢結果，恒指將納入寧德時代（3750）、洛陽鉬業（3993）及老鋪黃金（6181），剔出中升控股（881），成分股數目增加至90隻，將於下月9日起生效。寧德股價造好，曾升至537元，創近月新高。如看好寧德，可留意寧德認購證「13229」，行使價629.38元，實際槓桿6倍，明年9月到期。投資者如看淡寧德，可留意寧德認沽證「20814」，行使價398.68元，實際槓桿2倍，明年12月到期。

