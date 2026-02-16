聞風至 - 國泰君安國際見鑊氣可跟 | 鮮股落鑊

美股上周四顯著下挫，港股周五亦難逃一跌。恒生指數最多曾跌588點見26444點，最終收報26567，跌465點。全日成交金額增至2575.8億元。



行政長官李家超近日明言，金管局正積極處理穩定幣發行機構的牌照申請，最快下月會發放首批牌照。消息一出，市場即時炒起整個穩定幣概念板塊，國泰君安國際（1788）正是當中最具「鑊氣」的一隻。股價上周五單日急升4.61%，收報2.95元，估值上仍有上博空間。



真正令市場眼前一亮的，是國泰君安國際在虛擬資產牌照上的突破。公司早於去年已開始布局虛擬資產業務，而今年6月更獲證監會批准，將現有第1類（證券交易）牌照升級，可透過持牌平台開立綜合帳戶，向客戶提供虛擬資產交易服務，包括比特幣、以太坊及泰達幣（USDT）等主流加密資產。這使國泰君安國際成為首間可提供全方位虛擬資產交易服務的香港中資券商，市場自然憧憬其在Web3金融生態中的先發優勢。



在消息公布當日，其股價即時爆升近兩倍至3.7元，成交額高達163.85億元，成為全日港股成交額之冠，足見資金追捧力度之強。雖然其後股價有所回調，但市場對其估值重估的方向並未改變。



除了政策紅利，國泰君安國際的基本面亦在同步改善。公司早前發盈喜，預期截至2025年底的年度淨利潤將按年大增 265%至293%，反映其財富管理、企業融資及交易業務全面回暖。



更值得留意是，國泰君安國際背靠母公司國泰海通（由國泰君安與海通證券合併而成），擁有龐大的客戶基礎。這意味一旦虛擬資產交易服務全面開放，公司可迅速將傳統證券客戶導入虛擬資產市場，形成跨市場、跨資產的協同效應，先行優勢巨大。國泰君安國際作為首批獲批者，可望飲得「頭啖湯」。



穩定幣牌照推出預料將成為香港金融市場的重要轉折點，這意味大量全新金融產品將在短時間內湧現，券商股或成為這個新舊交替的新橋樑。



