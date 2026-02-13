張日強 - 筲箕灣住宅地今截標料麵粉價彈升 | 樓聲隨筆

新盤推售連環熱銷，日前西沙大盤連環開售都先後報捷，瞬間已沽逾1460伙的佳績，市區地皮價亦受帶動，日前牛頭角住宅地以每呎樓面地價6352元成交，較剛好一個月前同區另一幅住宅地每呎4339元高逾40%，反映市況於短時間內急速上揚，即將於今日截標的筲箕灣住宅地皮亦被看高一線，業界紛紛就該地皮估值調高逾5%，預期發展商出價將更進取。



日前牛頭角住宅地皮較一個月前同區另一幅地皮造價高出逾40%後，麵粉價隨即大幅上升，今日截標的筲箕灣住宅地，由於位置不俗，鄰近交通便利，地皮面積達1.45萬，市區擁有逾萬呎地皮相對罕有，市場除了大型地產商外，將有多間中小型發展商極具「胃口」，加上日前有地皮造價大幅彈升，絕對有能力吸引更多財團入標競投，料入標價將會更進取，有業界將該幅地皮由原先估價調升逾5%，以地皮可建商住總樓面約14.81萬方呎計算，最新市場估值約9.78億至11.85億，每方呎樓面估值約6600至8000元。



事實上，自去年銀行連環減息後，市況已逐步好轉，多個新盤推售更連環報捷，受到多項利好消息帶動下，日前牛頭角住宅地皮造價更較一個月前同區地價高逾40%，故業界已紛紛調高今日截標的筲箕灣地皮估值，預期在一眾大中小發展商的追擊下，料地價有機會成為港島區地價新指標。



張日強