輪商精選 - 阿里力谷AI 追Call「14611」 | 窩輪熱炒特區

阿里巴巴（9988）近日發布用於驅動機械人的人工智能基礎大模型RynnBrain，具備時空記憶與推理能力，能賦予機械人感知、決策及執行能力，協助其在複雜場景中完成自主任務規劃及多任務連續執行。內地近期發布相關意見文件，提出加快推動AI在招標投標等公共服務領域的應用，提升行業數碼化和智能化水平，促進市場規範與效率提升。

機械人技術已成為內地產業升級的重要方向之一，市場關注政策推動下AI技術在產業升級中的落地進展。投資者憧憬AI創新有望為產業升級及企業增長帶來新動力，但亦需留意行業競爭、技術落地及政策改變等多項不確定性。

如看好可留意阿里購「14611」，行使價190.1港元，實際槓桿5.9倍，今年6月到期。如看淡則可留意阿里沽「21900」，行使價144.9港元，實際槓桿5.2倍，今年6月到期。

