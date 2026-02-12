輪商精選 - 阿里力谷AI 追Call「14611」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

窩輪熱炒特區
輪商精選
2小時前
產經 專欄
　　阿里巴巴（9988）近日發布用於驅動機械人的人工智能基礎大模型RynnBrain，具備時空記憶與推理能力，能賦予機械人感知、決策及執行能力，協助其在複雜場景中完成自主任務規劃及多任務連續執行。內地近期發布相關意見文件，提出加快推動AI在招標投標等公共服務領域的應用，提升行業數碼化和智能化水平，促進市場規範與效率提升。

　　機械人技術已成為內地產業升級的重要方向之一，市場關注政策推動下AI技術在產業升級中的落地進展。投資者憧憬AI創新有望為產業升級及企業增長帶來新動力，但亦需留意行業競爭、技術落地及政策改變等多項不確定性。

　　如看好可留意阿里購「14611」，行使價190.1港元，實際槓桿5.9倍，今年6月到期。如看淡則可留意阿里沽「21900」，行使價144.9港元，實際槓桿5.2倍，今年6月到期。

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

