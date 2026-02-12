Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

尹商基 - 內地新興高科技企業借港國際化平台揚帆出海 | 商貿先鋒

商貿先鋒
商貿先鋒
尹商基
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　全球數碼經濟蓬勃發展，內地高科技企業積極尋求「走出去」的機遇。香港憑藉開放、高效、國際化的營商環境，以及完善的知識產權保護制度，是吸引創科企業來港落戶的關鍵，也成為企業拓展海外市場的理想跳板。我今天介紹的南卓數據科技有限公司（南卓數據）正是其中一個成功例子，透過香港貿易發展局（貿發局）「T-box升級轉型計劃」（T-box）的支援，加速國際化步伐，拓展東南亞市場，推進中國數碼供應鏈的全球化布局。

　　南卓數據來自廣州，於2023年12月正式落戶香港，專注為企業數據中心提供人工智能（AI）算力服務。其業務涵蓋公共算力共享平台租用、私有算力解決方案及AI平台建設，並與輝達（NVIDIA）等國際巨頭建立技術合作。公司選址香港，正是看中香港作為連接內地與世界的雙向門戶角色，以及自由經濟體、金融中心、文化包容等優勢。

　　在落戶香港的過程中，香港貿發局T-box團隊提供了全方位支援，包括營商環境資訊、法律及稅務顧問引薦，協助公司順利開業。落戶後，公司迅速展開多項合作項目，如與香港環保科技專業人員總會合作建立AI廚餘回收系統，成功節省50%人力資源並提升效率達6至7倍。

　　T-box亦於南卓數據申請政府資助當中提供意見。公司在開發AI算力池軟件期間，獲T-box建議申請創新科技署的「專利申請資助計劃」（PAG），最終成功獲批專利，進一步保障智慧成果，並有助開拓新加坡及內地市場。

　　在ESG方面，T-box建議公司參加香港品質保證局的「ESG Connect」計劃及加入環境社會及治理公會（ESGC），公司不但取得ESG標誌，更獲頒2024「普惠ESG算力管理大獎」，彰顯其綠色科技品牌形象。

　　為拓展東南亞市場，T-box提供新加坡及越南的營商指南、工業園區資訊及投資機遇，並安排公司參加「探索東盟商機」工作坊及香港貿發局「香港國際創科展」（InnoEX），促進與買家交流。公司亦參加該局的「創業快綫」初創培育計劃，與其他企業切磋交流。

　　未來，公司計劃進一步開拓新加坡和越南市場，T-box將協助其與貿發局海外辦事處對接，提供在地支援。南卓數據首席架構師Tide Lui表示，香港不僅是超級聯繫人，更是企業在複雜貿易環境下的安全避風港，助力業務持續發展。

　　南卓數據的成功例子，印證了T-box在助力內地高科技企業國際化方面的關鍵角色，亦展示了香港作為國際商貿平台的獨特優勢。

尹商基

最Hit
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
2026-02-10 13:37 HKT
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
利是公價2026︱一封$50趨勢增？！工人姐姐/大廈保安要封幾多？
生活百科
12小時前
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
東張西望｜變態男筲箕灣赤裸露鳥行山  向女行山客露械：你唔使驚我  四圍便溺害慘東張女神
影視圈
7小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
21小時前
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
《愛回家》男星突發文「最後一場戲」疑有暗示 揸名車住獨立屋竟憂「被炒」街頭啃麵包
影視圈
16小時前
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
大快活全新下午茶二人餐優惠！$68歎盡小食拼盤+粟米肉粒飯+可樂 一人餐再配啫喱+紅豆奶茶
飲食
9小時前
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
2026-02-10 11:52 HKT
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
2026-02-10 12:52 HKT
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
57歲前TVB靚仔小生「壞膽固醇」指數嚴重超標  報告「滿江紅」心情沉重  心血管問題誘發中風危機
影視圈
10小時前
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
港姐冠軍回流溫哥華當地產經紀 一條龍服務推介樓盤另送揀校攻略 朱千雪給予高度評價
影視圈
18小時前
更多文章
香港建造學院院長楊文武博士。
尹商基 - 香港建造學院×教育及職業博覽：探索建造新世代 | 商貿先鋒
香港正積極發展成為國際專上教育樞紐與高端人才匯聚高地。早前與香港建造學院院長楊文武博士談及此議題時，我曾請教業界應如何為此做好準備。 　　楊博士指出，縱觀全球，優質人才普遍具備四大共通特質：國際視野、創新思維、靈活適應力及卓越語言能力，這些特質正與香港人才的優勢高度契合。他強調，香港能夠培育如此出色的人才，實在有賴於本地長期積累的教育培訓實力，以及「背靠祖國、聯通國際」的獨特優勢。 　
2026-01-22 02:00 HKT
商貿先鋒