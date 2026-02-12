尹商基 - 內地新興高科技企業借港國際化平台揚帆出海 | 商貿先鋒

全球數碼經濟蓬勃發展，內地高科技企業積極尋求「走出去」的機遇。香港憑藉開放、高效、國際化的營商環境，以及完善的知識產權保護制度，是吸引創科企業來港落戶的關鍵，也成為企業拓展海外市場的理想跳板。我今天介紹的南卓數據科技有限公司（南卓數據）正是其中一個成功例子，透過香港貿易發展局（貿發局）「T-box升級轉型計劃」（T-box）的支援，加速國際化步伐，拓展東南亞市場，推進中國數碼供應鏈的全球化布局。



南卓數據來自廣州，於2023年12月正式落戶香港，專注為企業數據中心提供人工智能（AI）算力服務。其業務涵蓋公共算力共享平台租用、私有算力解決方案及AI平台建設，並與輝達（NVIDIA）等國際巨頭建立技術合作。公司選址香港，正是看中香港作為連接內地與世界的雙向門戶角色，以及自由經濟體、金融中心、文化包容等優勢。



在落戶香港的過程中，香港貿發局T-box團隊提供了全方位支援，包括營商環境資訊、法律及稅務顧問引薦，協助公司順利開業。落戶後，公司迅速展開多項合作項目，如與香港環保科技專業人員總會合作建立AI廚餘回收系統，成功節省50%人力資源並提升效率達6至7倍。



T-box亦於南卓數據申請政府資助當中提供意見。公司在開發AI算力池軟件期間，獲T-box建議申請創新科技署的「專利申請資助計劃」（PAG），最終成功獲批專利，進一步保障智慧成果，並有助開拓新加坡及內地市場。



在ESG方面，T-box建議公司參加香港品質保證局的「ESG Connect」計劃及加入環境社會及治理公會（ESGC），公司不但取得ESG標誌，更獲頒2024「普惠ESG算力管理大獎」，彰顯其綠色科技品牌形象。



為拓展東南亞市場，T-box提供新加坡及越南的營商指南、工業園區資訊及投資機遇，並安排公司參加「探索東盟商機」工作坊及香港貿發局「香港國際創科展」（InnoEX），促進與買家交流。公司亦參加該局的「創業快綫」初創培育計劃，與其他企業切磋交流。



未來，公司計劃進一步開拓新加坡和越南市場，T-box將協助其與貿發局海外辦事處對接，提供在地支援。南卓數據首席架構師Tide Lui表示，香港不僅是超級聯繫人，更是企業在複雜貿易環境下的安全避風港，助力業務持續發展。



南卓數據的成功例子，印證了T-box在助力內地高科技企業國際化方面的關鍵角色，亦展示了香港作為國際商貿平台的獨特優勢。



尹商基