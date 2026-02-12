利貞 - 協鑫受惠太空太陽能發展 | 實力股起底

日前市場傳聞馬斯克旗下SpaceX等團隊近日到訪中國多間太陽能企業，其中包括協鑫集團，據悉團隊對集團在美國的顆粒矽與鈣鈦礦業務布局進行了解。受馬斯克團隊相關調研消息帶動，帶動太空及太陽能概念再次引爆市場。事實上，受太空太陽能及商業航天發展樂觀情緒帶動，去年A股太陽能行業指數表現大幅跑贏大市。行業中看好協鑫科技（3800）盈利增長前景強勁，建議可於1.15元買入，中長線目標價1.48元。協鑫科技昨日收報1.2元，升0.01元，升幅0.84%。



馬斯克在達沃斯論壇宣布，Tesla與SpaceX計劃未來3年在美國建設總計200GW太陽能產能，主要用於地面數據中心與太空AI衛星供能。這一規模遠超市場年均10至20GW的預期，標誌着太陽能產業向「AI算力+能源基礎設施」戰略升級的關鍵轉折。



中國光伏行業協會在行業發展研討會上發布預測，料今年中國太陽能新增裝機規相較去年有所下降，不過預計「十五五」期間（2026至2030年）年均新增裝機238至287GW，延續高速增長趨勢。增長主因包括雙碳目標推進、大基地建設提速、分布式太陽能持續滲透及電價機制改善。



國家能源局在發布會上表示，去年內地綠色低碳轉型步伐加快，全年風電太陽能新增裝機超過4.3億kW、累計裝機規模突破18億kW，可再生能源發電裝機佔比超過6成。此外，可再生能源發電量達約4萬億kWh。



新增裝機未來高速增長



據滙豐研究，太空太陽能板安裝量，將由目前幾乎可忽略不計水平，在未來10年增至佔一席位。該行指，目前協鑫科技為唯一相關企業，透過聯營公司，協鑫科技已成為最具規模的鈣鈦礦生產商，而鈣鈦礦預期將成為下一代太空太陽能電池。



上月，財政部、稅務總局發布關於調整太陽能等產品出口退稅政策的公告，明確自2026年4月1日起取消太陽能等產品出口退稅，並分兩年取消電子產品出口退稅。此次出口退稅政策調整，相信此舉有助於推動海外市場價格理性回歸，促進財政資源更合理及更高效的配置。



利貞