聞風至 - 華潤建材圓底突破 | 鮮股落鑊

聞風至
3小時前
　　美股3大指數隔晚表現分歧，道指繼續破頂，港股昨日則呈現窄幅上落。恒指全日高低波幅僅192點，最終收報27266點，升83點，算是初步站穩27000關。惟農曆新年長假期臨近，大市交投顯著收縮，全日成交金額跌至2172億元。

　　2026年投資環境無疑仍然是在泥濘中摸索，美股估值高企，金價衝上歷史高位後破頂再破頂，港股優勢在於估值處於相對低位，投資者本身期望不算高，只要業績並非太過走樣，單是擺脫頹勢的憧憬已足以形成一定升勢。

　　華潤建材科技（1313）似乎開始交出一份不錯的成績表，公司在2月初發布盈喜，預期2025年純利將按年大增115%至135%，扭轉過去兩年行業低迷下的壓力。盈利改善主要來自成本下降及減值虧損減少，這與行業供給側改革、熟料產能受控等政策方向一致。

去年純利料倍增

　　從其盈利改善的原因來看，在今年應有一定的持續性，先從成本下降來看，尤其是燃料成本回落，2025年期內煤價明顯回落，對水泥熟料生產的毛利率形成實質支撐。而在今年1月，煤價只是小幅回暖，有跌定跡象，未見大幅反彈空間，對水泥股而言是一個不錯的環境。

　　今年則是「十五五」開局之年，中央與地方投資節奏預計會明顯加快，一批大項目有望在上半年陸續動工。從近期多個省市公布的重大項目清單來看，基建仍然是穩增長的主力，包括交通、能源、水利、城鎮更新等領域，均有不少千億級別的投資計劃排隊上馬。

　　雖然市場普遍認為需求端難以出現V型反彈，但在政策托底與項目開工節奏加快的情況下，水泥需求至少能維持「弱穩」格局，不至於再度大幅下滑。對於已經在成本端獲得明顯改善的水泥企業而言，只要需求不再惡化，盈利便具備向上的彈性。

　　華潤建材科技作為央企背景的區域龍頭，本身在產能布局、成本控制、資金成本等方面具備天然優勢。當行業進入供給收縮+需求弱穩的階段，龍頭企業往往最能受惠於行業格局改善。

　　走勢上，華潤建材科技已見重新站上1.9元水平，有勢打開新升浪，下站或上挑2025年7月份高位2.21元阻力。

