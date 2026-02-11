陳永陸 - 健倍苗苗高息吸引 | 陸叔講股

在內地跨境電商競爭加劇、香港零售市場持續承壓情況下，健倍苗苗（2161）已交出一份穩健且超市場預期的中期業績報告。截至2025年9月30日止6個月，公司收入達4.296億元，按年增長7.7%；毛利2.536億元，大升23.2%；經營溢利1.506億元，增長23.8%；母公司股東應佔溢利1.15億元，增長20%；每股基本盈利14.12仙。值得一提的是，中期股息每股9.75仙，按年大幅增加77.3%，派息總額約8014萬元，年度化股息率超過7%。這成績不僅彰顯公司品牌管理的韌性，還為投資者提供高回報的吸引力。



業績增長的核心動力來自公司對產品組合的優化與旗艦品牌的強勢表現。毛利率從去年同期的51.6%躍升至59.1%，主要得益於公司果斷精簡低毛利第三方跨境電商產品，將資源集中於自有高毛利品牌。品牌藥分部（以何濟公為主）收入增長15.5%至1.509億元，品牌中藥分部（保濟丸及飛鷹活絡油為主）增長7.6%至2.366億元，兩者合計佔總收入近90%。保濟丸的「撕開即服」新包裝成為爆款，配合古天樂等明星代言的電視廣告、社交媒體刷屏及戶外巨型廣告牌，成功抓住內地旅客回流與本地節慶消費；何濟公則透過贊助《中年好聲音3》、張敬軒代言及尖沙咀碼頭廣告，強化品牌年輕化形象，吸引中年及年輕客群。



併購效應是另一亮點。公司上半財年完成兩宗關鍵收購：以1.71億元收購天喜堂藥廠90%股權，強化中藥生產能力；以3800萬元全購健福堂中醫集團，拓展中醫診症服務。此外，增持李眾勝堂及Quinwood非控股權益，將持股比例分別提升至71.9%及92%。這些行動令無形資產由3月底的8.17億元增至10.14億元，商譽與品牌價值同步上漲。由於收購完成時間分別在4月及6月底，中期業績僅反映部分貢獻，下半年完整效應預期將進一步推升盈利。



近期公司宣布領導層變動，主席岑廣業將兼任行政總裁。此舉被市場解讀為強化品牌管理與擴張策略的訊號，岑廣業的背景有助加速中醫電商平台上線及大灣區布局，有利公司數碼化轉型與併購整合。中期看，跨境電商自有品牌在天貓國際及京東持續亮眼，何濟公止痛退熱散穩居內地銷量前列；長期看，中醫診症與濃縮顆粒業務受益香港政府中醫藥政策支持及年輕化趨勢，新電商平台上線將成為新增長動力。健倍苗苗憑藉老字號品牌護城河、高毛利結構，在港股消費醫療板塊低迷之際，高股息、穩增長股值得中長期持有，投資者可關注。



資深獨立股評人

陳永陸