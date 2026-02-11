張日強 - 市區住宅「麵粉價」1個月彈升46% | 樓聲隨筆

市況轉趨向好，新盤及二手樓市場表現矚目，日前西沙大盤連環開售都先後報捷，並取得紅盤高開的熱況，已即時帶動整體樓市氣氛，就連政府公開招標的市區住宅地皮，亦連番取得佳績，繼月前信和等以每呎樓面地價4339元投得的牛頭角住宅地皮後，同區另一幅住宅地皮昨日開標，由中國海外以逾18億力壓其餘8財團奪標，每方呎樓面地價約6352元，麵粉價於一個月內彈升46%，反映樓價上升之勢，地價亦急起彈升。

市況好轉投地出價「手鬆」

牛頭角彩霞道住宅地上周五截標，吸引9個財團入標角逐，均以本地大型財團為主。昨日地政總署公布招標結果，由中國海外以18.0688億，力壓其餘8財團奪標，每方呎樓面地價約6352元，屬市場估值的上限價。由於上月初同區另一幅住宅地由信和等以16.1億投得，當時每方呎樓面地價約4339元，即區內住宅地價在一個月期間急升逾46%，反映去年全年樓價升幅3.25%的效應，加上新盤頻頻熱銷開紅盤，以致發展商對後市極具信心，投地價亦相對「手鬆」起來，預期樓市將漸見復甦。



事實上，市區地皮一直罕有，尤其地皮面積達3萬多呎，更是難得的靚地，故吸引不少發展商入標競逐，上述地皮位處彩霞道，現址作香港海關訓練及青年發展中心用途，即鄰近彩頤居及淘大花園，地盤面積約3.37萬方呎，可建總樓面約28.45萬方呎。

