鄧聲興 - 三一重工前景看俏｜開工前落盤/頭條名家本周心水

鄧聲興
5小時前
產經 專欄
　　三一重工（6031）近一個月股價震盪上行，高於行業平均水平，反映交易活躍度強勁。公司海外業務持續高增長，2025年上半年海外銷售收入263.02億元，按年增長11.72%，佔主營業務收入比重達60.26%，其中非洲區域增長40.48%，毛利率超過40%，礦山機械成為核心引擎。電動化與智能化布局領先，電動攪拌車和自卸車市佔率行業第一，2025年上半年電動化產品銷量按年增長超過70%，並與華為聯合開發5G礦山操作系統，提升作業效率。戰略聚焦工程機械主業，研發投入強化核心競爭力，2025年前3季度研發費用率按年下降1.48個百分點，費用管控優秀。行業趨勢方面，工程機械行業景氣度上行，內外需求共振，2026年1月挖掘機銷量18708台，按年增長49.5%，其中，國內銷量8723台，出口9985台，全球礦山需求高景氣延續。未來展望，短期業績增長確定性強，受益於銷量超預期及海外需求高企；中期電動化與海外擴張有望打開成長空間，海外市佔率目標提升至10%以上。整體而言，三一重工在行業復甦及自身戰略推進下，前景看好。目標價30元，止蝕價25元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師協會主席
鄧聲興

