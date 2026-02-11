Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

甄榮 - 筆克遠東基本面強勁可留意｜中環晨星

中環晨星
中環晨星
甄榮
5小時前
產經 專欄
　　上周（2月2日至6日）港股整體見回調，恒指上周五下試50天及100天移動平均線水平後見支持，周一跳空高開，重回27000點之上。展望後市，港股市場在美國聯儲局降息預期和市場情緒回暖支撐下，後市有望延續結構性上漲。不過，投資者仍需謹慎外部市場不確定性，操作策略宜穩健為宜。個股方面，筆克遠東（752）近期公布2025財年業績，於全球波動環境下，其業績再創歷史新高，且公司積極派息進一步提升投資吸引力，值得關注。

　　據了解，筆克遠東為一間全方位品牌激活企業，旗下業務共分為品牌體驗激活、會議策劃激活，以及博物館及主題娛樂三大類。於業績期內，面對全球地緣政治衝突對行業經營環境的不利影響，筆克遠東持續推進內容、社群、創意、科技及數據策略，推動業務可持續增長，業績再創歷史新高。截至2025年10月31日止年度，筆克遠東營收、淨利雙雙實現增長。收益按年增加13.9%，達到72.08億元；核心經營溢利按年增長18.5%，達到5.92億元。淨利率按年增加0.4個百分點至6.1%，盈利能力進一步增強。

派息提升具吸引力

　　若分業務來看，品牌體驗激活作為業務基石，筆克遠東持續鞏固該業務優勢。公司擅長打造跨人群及地域且引起受眾共鳴的品牌活動，藉此與客戶締結深厚且穩固的合作夥伴關係。於2025財年，品牌體驗激活業務收入穩步增長，達到61.49億元。值得一提的是，博物館及主題娛樂業務年內表現亮眼，收入按年勁增115.8%，達到9.13億元，成為公司業績增長的重要引擎，進一步增強公司整體的抗風險能力。

　　在扎實基本面的支持下，筆克遠東持續提升股東回報，與股東共享經營成果。2025財年，公司建議派發末期股息每股普通股9仙及特別股息4.5仙；疊加中期股息每股普通股5.5仙，全年股息共計19仙，較去年同期進一步增長，派息比率高達54.4%，具備較高吸引力。

　　技術上，2月初業績披露後，筆克遠東股價結束高位整固，創2.96元歷史新高，近日雖有所回落，但為短線快速衝高後的技術性調整，MACD走勢維持良好。考慮公司基本面強勁，持續派息進一步提升安全邊際，可繼續積極持有該股，長線好倉持有。

甄榮

