鄧聲興 - 龍源電力估值修復可期 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

龍源電力（916）近月股價於窄幅區間上落，但集團基本面穩健，海上風電與大基地項目雙輪驅動顯著，海南CZ16場址及寧夏騰格里基地等標誌性項目陸續落地，奠定裝機增長基礎。公司公布1月按合併報表口徑發電量約716.3萬兆瓦時，按年增長12.5%。財務層面看，補貼回收加速，現金流改善，提振分紅預期。從行業面看，政策東風頻吹，碳市場與綠證銜接深化，綠電溢價空間逐步打開，裝機與發電量維持高增長態勢，光伏增速尤為亮眼。雖然短期股價受制於大市氛圍及板塊資金流向，然而中長期看，公司憑藉領先裝機規模與項目儲備，持續受益能源結構轉型，綠電價值重估邏輯清晰。若後續定增落地及補貼回款節節符合預期，估值修復可期。



值得留意的是，集團裝機結構持續優化，光伏新增規模首超風電，顯示多元化布局成效。綜合而言，龍源作為純正綠電龍頭，其成長軌跡與國策高度契合，當前行業估值處於低位，實提供中長線布局窗口，靜待行業景氣度回升與盈利拐點，展現配置價值。目標價看8.5元，止蝕價6.3元。



筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興