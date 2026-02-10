Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 龍源電力估值修復可期 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　龍源電力（916）近月股價於窄幅區間上落，但集團基本面穩健，海上風電與大基地項目雙輪驅動顯著，海南CZ16場址及寧夏騰格里基地等標誌性項目陸續落地，奠定裝機增長基礎。公司公布1月按合併報表口徑發電量約716.3萬兆瓦時，按年增長12.5%。財務層面看，補貼回收加速，現金流改善，提振分紅預期。從行業面看，政策東風頻吹，碳市場與綠證銜接深化，綠電溢價空間逐步打開，裝機與發電量維持高增長態勢，光伏增速尤為亮眼。雖然短期股價受制於大市氛圍及板塊資金流向，然而中長期看，公司憑藉領先裝機規模與項目儲備，持續受益能源結構轉型，綠電價值重估邏輯清晰。若後續定增落地及補貼回款節節符合預期，估值修復可期。

　　值得留意的是，集團裝機結構持續優化，光伏新增規模首超風電，顯示多元化布局成效。綜合而言，龍源作為純正綠電龍頭，其成長軌跡與國策高度契合，當前行業估值處於低位，實提供中長線布局窗口，靜待行業景氣度回升與盈利拐點，展現配置價值。目標價看8.5元，止蝕價6.3元。

　　筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

最Hit
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
8小時前
英國內政部向BNO開放優先簽證服務。 美聯社
00:52
英國放寬BNO持有人成年子女移英 可攜伴侶孩子獨立申請
即時國際
6小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT
大馬賀年新歌不斷重覆「Ong Kaw Kaw」，被指是與廣東粗口諧音，成為熱話。IG@Bungkus Kaw Kaw
00:51
《Ong Kaw Kaw》︱大馬洗腦賀年神曲熱爆 網民：廣東人先聽出精髓︱有片
即時國際
9小時前
粉嶺麻笏村銀主盤開價110萬拍賣 較銀行估價低35% 樓齡僅4年 小巴直達港鐵站
粉嶺麻笏村銀主盤開價110萬拍賣 較銀行估價低35% 樓齡僅4年 小巴直達港鐵站
筍盤推介
16小時前
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
主教山僭建｜芳姐站毛澤東像前拒離開 與地政總署人員一度對峙 政府再延清場期限
01:35
主教山僭建｜芳姐站毛澤東像前拒離開 與地政總署人員一度對峙 政府再延清場期限
社會
5小時前
紅磡公屋通告召喚真人 指名道姓叫「劉家榮」安靜？ 中文版見真章網民爆笑收場｜Juicy叮
紅磡公屋通告召喚真人 指名道姓叫「劉家榮」安靜？ 中文版見真章網民爆笑收場｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
東張西望丨直擊土瓜灣街市大群老鼠任食生豬肉 新鮮豬肉隨地擺 市民進食恐致命揚言罷買
影視圈
6小時前
中環文華東方酒店快船廊爆食物中毒 8人屙嘔和發燒 曾進食生蠔、三文魚刺身、蟹腳和麵包蟹。網圖
中環文華東方酒店快船廊爆食物中毒 8人屙嘔、腹痛和發燒 曾進食生蠔、三文魚刺身和麵包蟹等
社會
5小時前
更多文章
鄧聲興 - 中國龍工上望4.2元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　中國龍工（3339）預告2025年淨利潤按年增長23%至31%，另公司與關連方續簽採購協議，鎖定核心零部件供應，確保成本可控。展望未來，中期增長動力來自「一帶一路」沿線出口擴張及電動化產品滲透率提升，料電動裝載機銷量佔比可突破30%。目標價4.2元，止蝕價3元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。 香港股票分析師 協會主席 筆者為證監會持牌人 鄧聲興
2026-02-09 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水