朱紅 - 車股逆市造好 追比亞迪「23816」 | 窩輪熱炒特區

朱紅
3小時前
產經 專欄
　　蔚來（9866）發盈喜預計去年第4季轉虧為盈，加上理想汽車（2015）推出搭載全自研晶片汽車，汽車板塊逆市上升。比亞迪（1211）股價連日反彈，上周五曾高見94.15元。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「23816」，行使價98.22元，實際槓桿5倍，今年9月到期。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22322」，行使價85元，實際槓桿4倍，今年11月到期。

　　阿里千問APP「春節30億元大免單」正式啟動，據報活動上線五小時內下單數量已超過500萬單，部分用戶反映伺服器一度出現卡頓。阿里巴巴（9988）股價偏軟，跌至155元附近好淡爭持。如看好阿里，可留意阿里認購證「24908」，行使價185.1元，實際槓桿5倍，今年8月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「20584」，行使價129.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

朱紅 - 阿里整固 留意「24908」 | 窩輪熱炒特區
　　阿里千問App投入30億元人民幣的「春節請客計劃」周五展開，據報馬雲現身千問春節計劃組與項目成員交流，並關注大模型在節日期間的技術保障與應用落地情況。阿里巴巴（9988）股價跌至50天線見支持，回升至159.6元水平整固。如看好阿里可留意認購證「24908」，行使價185.1元，實際槓桿5倍，今年8月到期。如看淡阿里可留意認沽證「21943」，行使價144.9元，實際槓桿5倍，今年6月到期。
2026-02-06 02:00 HKT
