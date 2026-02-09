輪商精選 - 控偏軟 留意「25099」 | 窩輪熱炒特區

滙豐控股（005）上周五曾跌近4%，一度低見133元，跌穿10天平均線（現處約136.3元）。集團將於本月底（2月25日）公布業績。據彭博智庫分析，滙豐自第3季業績公布以來，股價累計上升超過30%，市場普遍認為近日升勢或反映收入前景改善。市場憧憬存款增長動力可望維持較好增長勢頭、HIBOR回升，以及結構性對沖策略，或有助抵銷美國利率預期下調對銀行利息收入的影響。市場預期滙豐今年淨利息收入（NII）可望維持在430億美元以上。恒生銀行私有化對每股盈利（EPS）的影響料將成為市場關注重點，特別是財富管理及交易銀行業務的協同效應。



輪證資金流方面，滙豐好倉上日錄得約231萬元淨流入，過去3個交易日累計錄得逾500萬元淨流入。



如投資者認為滙豐正股有望回升可留意認購證「25099」，行使價168.1元，實際槓桿近10倍，今年7月到期；如預期正股將繼續受壓可注意認沽證「23829」，行使價111.88元，實際槓桿約6倍，今年9月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。



輪商精選