鄧力文 - 鏈上的新納斯達克 | Exchange²

鄧力文
3小時前
產經 專欄
有留意我專欄的朋友，都知道過去多次反覆提到一個項目Hyperliquid（$HYPE）。先從相對強弱的概念跟大家匯報一下它的幣價走勢，從4小時回報對比圖可見，自1月27日起脫離大市節奏，HYPE資金明顯加速流入，短短數日相對其他幣價到今日，升至近+50%，而同一期間BTC、ETH、SOL等主流資產普遍下跌20%至40%。這種行情並非偶然，而是市場開始將Hyperliquid由傳統Perp DEX敘事，重新定價為具備獨立公鏈性能與金融化基建能力的「鏈上納斯達克」。隨HIP-3推動原油、外匯、貴金屬等合成資產上鏈，流動性與撮合效率被驗證。

　　創辦人Jeff Yan的團隊不是完全fork別人的程式碼而是自己做L1、自己做撮合引擎、自己做流動性啟動、自己RWA的上鏈，到現在更把預測市場放到變平台。整個CEX的功能，用鏈上的方式重建一次，但以無需信任加可組合性加Defi透明的規則重寫遊戲。HIP-3 OI在30天內暴增超過210%。1月27日已升至7.93億美元。貴金屬永續合約成交量，超越部分加密資產。最新24小時成交量截至於執筆日的早上，黃金永續達1.28億美元，而白銀永續達12.4億美元。這些數字已逼近部CEX的貴金屬CFD交易量，原因是HYPE的「快」。Jeff Yan曾分享過BTC永續Bid/Ask Spread曾低至1美元，而深度有約140 BTC印象中在歷史上極少甚至從未發生過超越CEX。

　　近期HYPE宣布的HIP-4，表面上看只是推出預測市場功能，但本質遠比Polymarket on-chain更深。因為可以令到預測市場在HYPE上，不再是孤島產品，而是與永續合約共用同一套保證金系統的「可組合衍生品」。在Polymarket你買誰會贏，只能放在Polymarket。在HYPE你買誰會贏，那張部位可以與你的ETH多單共享保證金、同時管理風險，甚至用於抵押借貸。這不是多一個功能而是把預測市場變成金融衍生品。這段時間我一直提醒大家：不要只盯着幣。真正的變化往往發生在市場需求上。

