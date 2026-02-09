劉偉利 - 當央行收起安全網 | 巨B講投資

上周五深夜，貴金屬市場的暴跌不只是一次價格修正，更像是一場針對未來貨幣政策的預演。市場真正恐懼的，並非單一商品的波動，而是對一個時代終結的確認——那個由央行無限流動性保駕護航的時代，可能即將落幕。



這場市場震盪的引信，是前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）獲提名為下任主席。若現任主席鮑威爾是依賴滯後數據的謹慎駕駛者，沃什則被視為準備拆解引擎的工程師。然而，這場潛在的「貨幣政策重置」，其意義遠超個人風格的差異。



值得探討的新視角在於，此舉可能標誌全球主要央行「策略哲學」的根本轉移。過去15年，應對危機的主流邏輯是「先刺激、後緩退」，但這也導致資產價格與實體經濟的長期脫鈎。沃什的潛在使命，或許是通過一場可控的市場「壓力測試」，迫使金融體系重新正視風險定價，而非永遠預期政策救生索。



這種轉變的核心矛盾在於：如何在收緊金融條件與支持科技驅動的生產力增長之間取得平衡。沃什據信深受其圈內對人工智能提升生產率觀點的影響，這可能解釋其「減息」與「激進縮表」並存的矛盾策略構想。其目標並非扼殺經濟，而是試圖將資本從純金融投機，重新導向能真實提升效率的領域。



這對普通投資者的啟示極為深刻。未來的市場波動，可能不再被視為需要立即平息的「故障」，而是被決策者部分容忍的「價格發現過程」。這意味「分散配置」與「風險管理」的內涵必須升級——不能僅是跨資產類別的分散，更需要對沖政策範式轉移本身的風險。



從更廣的視野看，若美國率先收緊流動性的「總閘門」，全球資本版圖可能重繪。過去依賴美元流動性的新興市場與特定資產類別，將面臨真正的考驗。同時，這也可能意外地助推其他區域的金融自主性進程，加速去美元化趨勢在金融架構層面的醞釀。



最終，這場提名提醒我們，央行角色正從市場的「最終守護者」轉向「系統穩健性的監督者」。對於習慣了央行呵護的市場而言，學習在沒有安全網的環境下行走，將是未來數年最關鍵的必修課。投資的邏輯，或須從追逐流動性浪潮，回歸到辨識真實價值創造的本源。



Collis Capital合夥創始人

劉偉利