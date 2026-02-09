Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉偉利 - 當央行收起安全網 | 巨B講投資

巨B講投資
巨B講投資
劉偉利
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　上周五深夜，貴金屬市場的暴跌不只是一次價格修正，更像是一場針對未來貨幣政策的預演。市場真正恐懼的，並非單一商品的波動，而是對一個時代終結的確認——那個由央行無限流動性保駕護航的時代，可能即將落幕。

　　這場市場震盪的引信，是前聯儲局理事沃什（Kevin Warsh）獲提名為下任主席。若現任主席鮑威爾是依賴滯後數據的謹慎駕駛者，沃什則被視為準備拆解引擎的工程師。然而，這場潛在的「貨幣政策重置」，其意義遠超個人風格的差異。

　　值得探討的新視角在於，此舉可能標誌全球主要央行「策略哲學」的根本轉移。過去15年，應對危機的主流邏輯是「先刺激、後緩退」，但這也導致資產價格與實體經濟的長期脫鈎。沃什的潛在使命，或許是通過一場可控的市場「壓力測試」，迫使金融體系重新正視風險定價，而非永遠預期政策救生索。

　　這種轉變的核心矛盾在於：如何在收緊金融條件與支持科技驅動的生產力增長之間取得平衡。沃什據信深受其圈內對人工智能提升生產率觀點的影響，這可能解釋其「減息」與「激進縮表」並存的矛盾策略構想。其目標並非扼殺經濟，而是試圖將資本從純金融投機，重新導向能真實提升效率的領域。

　　這對普通投資者的啟示極為深刻。未來的市場波動，可能不再被視為需要立即平息的「故障」，而是被決策者部分容忍的「價格發現過程」。這意味「分散配置」與「風險管理」的內涵必須升級——不能僅是跨資產類別的分散，更需要對沖政策範式轉移本身的風險。

　　從更廣的視野看，若美國率先收緊流動性的「總閘門」，全球資本版圖可能重繪。過去依賴美元流動性的新興市場與特定資產類別，將面臨真正的考驗。同時，這也可能意外地助推其他區域的金融自主性進程，加速去美元化趨勢在金融架構層面的醞釀。

　　最終，這場提名提醒我們，央行角色正從市場的「最終守護者」轉向「系統穩健性的監督者」。對於習慣了央行呵護的市場而言，學習在沒有安全網的環境下行走，將是未來數年最關鍵的必修課。投資的邏輯，或須從追逐流動性浪潮，回歸到辨識真實價值創造的本源。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利

最Hit
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
港鐵站隱藏免費列印服務！影印/沖印照片都得 做齊3步指定車站免費用
生活百科
2026-02-07 14:30 HKT
前TVB性感女星貼身裙「半除」效果震撼視覺 疑洩失婚後感情觀：是我錯了
前TVB性感女星貼身裙「半除」效果震撼視覺 疑洩失婚後感情觀：是我錯了
影視圈
7小時前
WhatsApp收賀年貼圖銀行戶口隨時被清空？專家教3招自保+提防1類檔案
01:09
WhatsApp收賀年貼圖銀行戶口隨時被清空？專家教3招自保+提防1類檔案
生活百科
2026-02-07 12:00 HKT
北海道或現400年一遇巨大地震　學者：能量累積已達成熟階段
北海道或現400年一遇巨大地震　學者：能量累積已達成熟階段
即時國際
13小時前
中年好聲音4｜「白羊君」攞5燈熱爆舞台  兩特點洩真身為TVB老臣子？入行前曾做巴士司機
中年好聲音4｜「白羊君」攞5燈熱爆舞台  兩特點洩真身為TVB老臣子？入行前曾做巴士司機
影視圈
7小時前
前TVB移民女星曝光加拿大醫院天價帳單！母親住院5日索價XX萬：我哋都嚇親，點樣畀啊
前TVB移民女星曝光加拿大醫院天價帳單！母親住院5日索價XX萬：我哋都嚇親，點樣畀啊
影視圈
2026-02-07 21:00 HKT
徐子淇上海貴氣現身顏值驚人 上圍澎湃升級極度吸睛 偕老公出席晚宴盡展豪門氣派
徐子淇上海貴氣現身顏值驚人 上圍澎湃升級極度吸睛 偕老公出席晚宴盡展豪門氣派
影視圈
12小時前
天文台一周內兩度「炒車」？預測最低13°C最終「唔凍」 氣象專家解構誤判三大原因
天文台一周內兩度「炒車」？預測最低13°C最終「唔凍」 氣象專家解構誤判三大原因
社會
15小時前
連鎖超市快閃賀年優惠全單85折！只限2天 滿額送米+$30現金券
連鎖超市快閃賀年優惠全單85折！只限2天 滿額送米+$30現金券
時尚購物
2026-02-07 14:15 HKT
天氣｜過年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天氣（附九天天氣預報）
00:47
天氣｜過年暖笠笠 天文台料年廿八最高25°C 即睇年初一天氣（附九天天氣預報）
社會
16小時前
更多文章
劉偉利 - 日本財政豪賭如何撼動全球流動性 | 巨B講投資
　　當市場還在為美國聯準會的利率決議或白宮的社交媒體動態而分心時，一場真正具有結構性衝擊的金融震動，正從東京悄然擴散開來。日本四十年期國債殖利率飆升至4.215%，不僅是一個數字里程碑，更如同一場針對全球流動性的「壓力測試」，考驗着所有主要經濟體的金融韌性。 　　這場震盪的核心，源於日本首相高市早苗為大選所拋出的財政承諾：將食品消費稅降至零。這項看似討好選民的政策，背後是每年高達五萬億日圓的
2026-02-02 02:00 HKT
巨B講投資