彭丽婷 - 機械人帶動灣區物流新浪潮 | 零碳築跡

彭丽婷
3小時前
產經 專欄
　　當人們憧憬北部都會區成為未來智慧物流樞紐時，腦海所浮現的，往往是數據流動、資訊互聯的動態看板。但真正引領變革的浪潮，正悄然於物理世界蔓延──新一代機械人默默從倉庫核心、碼頭邊陲及運輸網絡逐步現身，成為推動大灣區物流效率與韌性提升的「無聲革新者」。

　　在長久以來被視為勞動密集型的倉儲環節，變革尤為深刻。由自主移動機械人（AMR）結合智慧分揀系統所構建的「柔性自動化」，逐漸取代傳統的固定傳送帶模式。這些機械人透過智能調度，於倉內自動導航、移動貨架，達至「貨到人」揀選流程，其效率可較傳統方式提升3至5倍，而且全年無休應對電商促銷期間的波峰波谷。不但有效緩解人手短缺，更大幅減少差錯及貨品損耗，為營運質素帶來飛躍。

　　放眼碼頭，全球領先港口已將自動化視為標配。無人駕駛貨櫃車、自動跨運車與遠端遙控龍門吊協同操作，令集裝箱裝卸流程實現全鏈條數碼化。香港及大灣區若能持續引入、優化這類系統，有望顯著提升船舶周轉率、降低運營成本，於極端天氣等情境下亦能保障作業穩定，鞏固國際航運樞紐地位。

　　而在運輸環節，最具前瞻性的突破正逐步實現。雖然長途無人駕駛尚待技術成熟，但於物流園區、保稅區等半封閉環境內，無人駕駛貨車的短途轉運已陸續試點，並可與智慧倉儲、智能碼頭無縫串接，實現從集裝箱到倉庫的自動化連貫流轉，成為打通「最後一公里」的關鍵拼圖。

　　然而，機械人的普及應用絕非單純替代勞力，背後是對整體產業結構的深度升級。工人得以從重複勞動中解放，轉向專責機械運維、流程監控及異常處理等更高增值職責，這對勞動力技能組合提出全新要求，促使行業同步轉型。

　　在這一過程中，零碳智能聯盟等倡議所強調的技術整合與場景化驗證顯得尤為關鍵。唯有將機器人系統與物聯網、5G通信、智慧能源管理（如自動化充電）深度融合，方能釋放其最大潛力。香港若能於北都率先打造開放、集成的機械人應用測試與示範平台，將不僅顯著鞏固本地物流競爭力，更有機會為大灣區甚至全球高密度城市，貢獻具前瞻性的「香港方案」。

　　這場無聲革命，勢必終於成為時代強音，重新定義貨物流動的速度、成本與想像空間。

零碳智能聯盟秘書長
彭丽婷

彭丽婷 - 北都智慧物流新引擎 | 零碳築跡
　　隨着北部都會區發展藍圖逐漸明朗，「國際創科新城」的定位不僅着眼於科研與居住，更蘊藏一個可大幅提升香港核心競爭力、重塑大灣區經濟格局的機遇——打造世界級智慧物流樞紐。這不僅是傳統倉儲與運輸的升級，更是香港深度融入灣區、服務灣區，並為市民生活帶來實質便利的戰略支點。 　　發展高端智慧物流，意味著香港有望成為大灣區效率提升的「超級介面」。結合本地國際化營商環境、自由貿易體系、健全法律及知識產權
2026-02-02 02:00 HKT
零碳築跡