關志康 - 「慳家」長者手上的「不動」產 | 神耆商機

筆者早前與幾位馬會會員飯敍，話題從養馬新安排談起，輾轉說到宏觀經濟。馬會近日推出「夾份」做馬主的新計劃，希望鼓勵更多人參與，降低入場門檻。有人笑言：「近年經濟差，養馬每月10萬8萬，真不簡單，難怪某律師總愛強調自己是『單名』馬主。」



坐在旁邊的老前輩卻搖頭。他認為，對真正有錢的人來說，養馬開支從來不是問題，真正變的是心態：「𠵱家個個危機感重咗，覺得留多個錢先安樂。」他舉例指，一個人身家由10億升至20億，生活方式未必有大變化；錢多到某個水平之後，多餘的，也只是帳面數字。



老人為何有錢都不願花？一來是憂患意識。經歷過幾輪經濟起落，更明白世事無常，越來越不敢相信退休儲備「已經夠」。醫療科技進步意味更長壽命，也代表更長的未知開支。二來身體機能退化，重新沒那衝動去追逐新玩意；對好些長者而言，「唔添煩、唔阻到人」比「活得精彩」重要得多。



老教授分析日本情況：「日本高齡社會，大量資產集中在年長一輩手上，其中不少已出現認知障礙或失智。名下的現金、物業、股票，在統計上是可觀數字，但現實卻變成不動的『呆資產』——家屬因授權不清、程序繁複而無法動用，銀行和監管機構出於審慎考慮，寧願凍結。結果看似富裕，實際卻周轉困難。」



有公司秘書補充，這些「不動產」根本不是遙不可及的宏觀話題，而是每天上演的現實。「不少家族企業，股份寫在長輩名下，當初只是基於尊重與方便，沒想過幾十年後的變化。直至長輩突然失智、長期住院，甚至人間蒸發，文件找不到、簽名難補、會議開不了、董事換不到。帳面上有大筆資產，卻無合法方法動用。這些呆股普通話讀就真的變了『die』股。」



健康教育基金會主席

關志康

