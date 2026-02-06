Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 貝殼估值吸引 前景可期 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

郭家耀
1小時前
產經 專欄
　　貝殼（2423）去年第3季淨收入231億元人民幣，按年增長2.1%，主要由於房屋租賃服務淨收入增長帶動。期內，錄得純利7.49億元，倒退36%。季內總交易額7367億元人民幣，基本持平。存量房交易總額5056億元人民幣，增加5.8%；新房交易的總額1963億元人民幣，減少13.7%。毛利49億元人民幣，下降3.9%；毛利率由2024年同期的22.7%下降至21.4%。

　　管理層預計，儘管全國房地產銷售額萎縮，但憑藉持續的市佔率提升，集團2026年收入將與2025年持平，經調整營業利潤預計達70億元人民幣，與2024年水平相若。

　　市場預料貝殼今年淨利潤率改善，主要受多個因素支持，包括代理及門店成本減少，公司繼續增加市場份額，交易服務業務進一步提升，預計貢獻利潤增加，以及公司在人工智能、創新及生態系統等部署。

　　貝殼的估值吸引，前景值得期待。入巿價48元，目標價60元，止蝕價42元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室
業務發展總監
筆者為證監會持牌人
郭家耀

