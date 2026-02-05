輪商精選 - 納指100考驗百天線 留意「11013」 | 窩輪熱炒特區

美股科技股周二出現調整，軟件股跌幅尤為明顯，納斯達克100指數收市下跌1.6%。



技術走勢方面，納指100周二跌穿50天線，正考驗100天線（25185點）水平。指數自去年10月底創出歷史新高後，多次嘗試突破未能成功。科技股走勢或受人工智能技術發展、行業競爭、業務前景及市場情緒等多項因素影響。投資者可利用槓桿產品靈活部署，應對美股波動。



如投資者看好納指能夠反彈，可留意納指購「11013」，行使價28000點，實際槓桿約13倍，2026年6月18日到期。如投資者繼續憂慮科技板塊的前景，可參考納指沽「11015」，行使價22000點，實際槓桿約9倍，同樣2026年6月18日到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



