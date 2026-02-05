聞風至 - 內房再發力 龍湖值博率高 | 鮮股落鑊

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至
2小時前
港股反彈乏力，恒生指數暫受制於兩萬七關。大市低開37點，報26797點，一度再跌241點，低見26593點，惟尾市回升，更曾彈至27004點，倒升160點。惜兩萬七得而復失，收報26847點，僅升12點。全日成交終回落至三千億元以下，跌至2854.3億元。

反彈靠政策落地

　　市場繼續雙極分化，大市表現平穩下，由於市傳科技股會被增加收稅，科指昨日下跌1.84%，可望成為獲扶持對象的內房股則再發力，龍湖集團（960）算是內房行業當中安全系數較高的民企，現水平具值博率。

　　內房股這一輪的反彈，不再是靠憧憬，而是靠政策「落地」。從去年第四季開始，中央對房地產的態度明顯轉向「穩樓市、穩預期、穩企業」，從白名單融資、按揭利率下調，到一線城市鬆綁限購，政策力度之大，是三年來未見。市場自然開始重新審視內房股的估值，而在一眾民企之中，龍湖集團 的名字總是最先被提起。

　　在內房行業的「大寒冬期」，龍湖不但算是活下來，整體負債水平亦算理想。去年，國際信貸評級機構標普表示，將內房龍湖集團評級由「BB+」下調至「BB」，展望亦由「穩定」轉為「負面」。在內房行業普遍遭遇評級雪崩的背景下，這看似壞消息，實際卻反映另一個事實，龍湖的債券尚未跌入真正的垃圾級深淵。

　　在一眾民企評級被連環砍至「CCC」甚至「選擇性違約」的環境下，龍湖仍能維持在「BB」區間，已經是某種程度的證明。

　　若是市場大環境好轉，龍湖的估值理應看高一線，原因不止於「安全」，而是它在行業出清後的稀缺性。當大部分民企仍在處理債務、項目停擺、融資受限等問題時，龍湖已經能保持正常經營、正常交付、正常融資，這本身就是一種競爭力。

　　不止置業人士看重交付能力，這點對投資者亦相當重要，特別是債券投資者，若內房行業重拾發債能力或融資能力，龍湖可望成為第一批借到「大錢」的房企，令其競爭力進一步提升。

　　內房板塊雖然仍置身於寒冬之中，但龍湖卻已站在春天的邊緣，集團最新市帳率約0.42倍，若上望0.5倍，即相當於用半價5元買10元的資產，已有近兩成的潛在升幅。

聞風至

