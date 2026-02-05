大行晨報 - 美元橫盤爭持 關注美伊局勢｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2小時前
　　美國軍方在阿拉伯海擊落一架逼近其航空母艦的伊朗無人機，同時有報道稱伊朗武裝快艇在霍爾木茲海峽接近一艘美國油輪，這些事件加劇了市場對美伊緊張局勢可能干擾雙方外交對話的擔憂。地緣風險升級之際，伊朗方面要求將原定於本周與美國的會談地點從土耳其改為阿曼，並希望將議題嚴格限定在核問題上，這引發了會談能否順利進行的疑問。

　　美元周二普遍走弱，兌除日圓以外的主要貨幣均告下跌，未有延續近期因對美聯儲政策轉向不那麼鴿派的預期而錄得的漲勢。隨着沃什被提名為聯儲局下一任主席，市場普遍認為其傾向於不急於快速降息。然而，由於政府停擺，原定本周五發布的關鍵就業數據被推遲，使投資者暫時缺乏新的交易指引。據CME最新資料顯示，市場普遍預計聯儲局在3月會議上將維持當前利率不變，概率約為91%，而降息25個基點的概率僅為9%。

　　周四將迎來歐洲央行議息會議，預期央行仍會繼續維持指標利率不變，但需要密切關注其會後聲明及記者會，以了解央行如何評估歐羅匯率對通脹前景及政策傳導的影響。據利率期貨市場反映，市場對歐洲央行在9月降息可能性的預期已從一周前不足10%升至約30%。

　　歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數均已從超買區域回落，或見短期歐羅仍有回調壓力。以黃金比率計算，61.8%的回吐幅度將會看至1.1765。關鍵支撐預料會看至200天平均線1.1610，在1月中旬歐羅守住指標後作強勁反彈。下一級會留意1.15關口以至11月5日低位1.1469。阻力位回看1.19及1.20關口，繼而較大阻力預料在1.2080及250個月平均線1.2240水準。

　　美元兌瑞郎走勢，技術圖表見RSI及隨機指數已見回升，料見美元兌瑞郎續有反彈動動。於去年12月守住的0.7850將是當前阻力，其後參考0.80及11月5日高位0.8124。支持位先看0.77及0.7620水準，進一步參考0.75及0.74水平。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

