大行晨報 - 英鎊短線走勢強勁｜大行晨報

2小時前
　　今個星期環球央行又迎來超級議息周，有三間主要央行舉行議息會議，執筆之時澳洲央行已符合市場預期加息0.25厘，英倫銀行及歐洲央行將於今晚公布議息結果，彭博利率期貨顯示，市場預計兩間央行將維持利率不變。筆者曾於1月21日在本專欄提醒投資者，英鎊短線有望上試1.36水平，而近兩個星期以來，英鎊走勢完全符合我們預期。受美元早前急跌影響，英鎊自1月下旬以來強勢反彈，由1月19日低位1.3345計起至1月27日高位1.3868，短短幾個交易日升幅接近4%。執筆之時，英鎊暫時回落至1.37水平，不過仍然企穩50天線及250天線上方。

　　英倫銀行曾於去年12月宣布減息0.25厘，將央行利率下調至3.75厘，是年內第4次減息，行長貝利（Andrew

Bailey）會後發言稱，隨着央行接近減息周期的終點，利率下調的步伐亦將放緩，預料央行今晚議息會議大機會按兵不動。英國最新經濟數據顯示，由於煙酒及交通費用上漲，英國去年12月通脹按年增長3.4%，不僅高於11月的3.2%，亦高於市場預期的3.3%，期內剔除能源、食品、煙草及酒精後的核心通脹按年上升3.2%，與11月升幅一致，而英國服務業通脹則微升至4.5%。

　　英倫銀行今次議息會議按兵不動相信已是市場共識，短線來看，英鎊走勢料受市場情緒及美元走勢所主導，上月英國首相時隔多年再度訪華亦利好英鎊，筆者認為英鎊第一季度不排除上試1.4水平，惟仍需留意風險情緒令到美元走勢反覆，英鎊兌美元下方支撐位為50天線約1.346水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
