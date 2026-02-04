聞風至 - 華新水泥受惠國策 | 鮮股落鑊

近期內地有多項重大政策傳出消息，先是內地「三道紅線」鬆綁，再有電訊業加稅，令港股市況增添複雜性，市場仍處解讀當中，比較可信的是華新建材（6655）這類水泥股，應會受惠中央扶持政策，而令股價在今年有較好表現。



綜合來看，中央政策分為兩大類，一是扶持弱勢的行業，二是向盈利能力穩定的行業加稅，以取得更多資源，來重新分配到經濟中更需要支持部分。算是「一收一放」的格局，而房地產鏈條、基建相關行業、水泥建材、部分耐用品製造業，都屬於政策明確希望託底的範圍。



鬆綁「三道紅線」利好



從大環境來看，若然中央鬆綁「三條紅線」，內地房地產投資可望穩見底回升，但這其實只是水泥行業改善的3大主因之一。另外兩股力量則是基建及內地AI基建需求，傳統基建是中央穩經濟的長期招數之一，而AI數據中心則較多屬於市場力量。AI模型規模急速膨脹，算力需求大幅提升，直接帶動數據中心、伺服器園區、電力與冷卻設施等重資產建設。這類項目對混凝土、鋼材、水泥的需求量遠高於一般商業建築。



華新建材等水泥股因具備政策敏感度高、盈利彈性強、估值仍處低位等特點，有望成為今年港股中較具能見度的板塊之一。



聞風至