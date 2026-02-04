Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 華新水泥受惠國策 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

近期內地有多項重大政策傳出消息，先是內地「三道紅線」鬆綁，再有電訊業加稅，令港股市況增添複雜性，市場仍處解讀當中，比較可信的是華新建材（6655）這類水泥股，應會受惠中央扶持政策，而令股價在今年有較好表現。

　　綜合來看，中央政策分為兩大類，一是扶持弱勢的行業，二是向盈利能力穩定的行業加稅，以取得更多資源，來重新分配到經濟中更需要支持部分。算是「一收一放」的格局，而房地產鏈條、基建相關行業、水泥建材、部分耐用品製造業，都屬於政策明確希望託底的範圍。

鬆綁「三道紅線」利好

　　從大環境來看，若然中央鬆綁「三條紅線」，內地房地產投資可望穩見底回升，但這其實只是水泥行業改善的3大主因之一。另外兩股力量則是基建及內地AI基建需求，傳統基建是中央穩經濟的長期招數之一，而AI數據中心則較多屬於市場力量。AI模型規模急速膨脹，算力需求大幅提升，直接帶動數據中心、伺服器園區、電力與冷卻設施等重資產建設。這類項目對混凝土、鋼材、水泥的需求量遠高於一般商業建築。

　　華新建材等水泥股因具備政策敏感度高、盈利彈性強、估值仍處低位等特點，有望成為今年港股中較具能見度的板塊之一。

聞風至

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
14小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
10小時前
台南街頭發生疑似無差別斬人事件。中時新聞網
00:59
台南狂徒無差別街頭斬傷3人 一人遭捅穿腹部大量出血︱有片
兩岸熱話
6小時前
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
15小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
11小時前
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
愛潑斯坦案︱300萬頁公開文件變「核彈」 一文睇清涉事政商名人
即時國際
7小時前
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
「最強小三」五索後悔錯過追女夢？去年險陀第六胎需食事後藥 曾爆馬生性慾強與年齡不相符
影視圈
12小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
16小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
10小時前
更多文章
聞風至 - 銀娛值博率高 | 鮮股落鑊
賭股銀河娛樂（027）昨日逆市向上，重上40元水平收市，收報40.42元，收升1.56%。主因是1月份賭收超出市場預期，或令市場上調今年全年賭收預測。 憧憬澳門2月賭收報喜 　　澳門1月份賭收錄得226億澳門元，按年升24%，按月升8%。大摩預測，2月份賭收會獲得額外動力，因今年農曆新年8日假期全落在2月，料2月份賭收按年升22%。按2025年2月賭收為197.44億澳門元計，即大摩預
2026-02-03 02:00 HKT
鮮股落鑊