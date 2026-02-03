朱紅 - 看好中移動可留意「24413」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
2小時前
產經 專欄
　　國家稅務總局發布《關於起徵點標準等增值稅徵管事項的公告》，其中固網、移動網、衛星、互聯網，提供手機流量服務、短訊和彩訊服務、互聯網寬帶接入服務的業務活動，對應增值稅稅率由6%調整為9%。內地三大電訊商均發布公告稱，此次稅目將對公司收入及利潤產生影響。中國移動（941）股價曾跌至9個月新低75.85元，如看好中移動，可留意中移認購證「24413」，行使價88.88元，今年9月到期，實際槓桿11倍。如看淡中移動，可留意中移認沽證「21625」，行使價75.83元，今年4月到期，實際槓桿17倍。

　　比亞迪（1211）公布，1月汽車銷量21萬輛，按年跌30.1%，按月跌50%，其中純電動車銷量8.3萬輛，跌33.6%，而集團出口新能源汽車合計約10萬輛，按年升51.5%。比亞迪股價連續三日下跌，曾跌約8%，跌至90元附近。如看好比亞迪，可留意比迪認購證「23816」，行使價98.22元，今年9月到期，實際槓桿5倍。如看淡比亞迪，可留意比迪認沽證「22386」，行使價81.83元，今年8月到期，實際槓桿5倍。

　　亞太區主要股市昨日（2日）受商品市場動盪影響，普遍下跌1至5%。恒指從28000點前連日下跌，曾跌超過800點，跌至26500點附近徘徊。

　　如看好恒指，可留意恒指牛證「60501」，收回價26150點，2028年9月到期，實際槓桿54倍。或可留意恒指牛證「69532」，收回價26005點，2028年8月到期，實際槓桿41倍。看淡則可留意恒指熊證「62722」，收回價27130點，2028年3月到期，實際槓桿40倍。

