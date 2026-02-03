聞風至 - 銀娛值博率高 | 鮮股落鑊

賭股銀河娛樂（027）昨日逆市向上，重上40元水平收市，收報40.42元，收升1.56%。主因是1月份賭收超出市場預期，或令市場上調今年全年賭收預測。



憧憬澳門2月賭收報喜



澳門1月份賭收錄得226億澳門元，按年升24%，按月升8%。大摩預測，2月份賭收會獲得額外動力，因今年農曆新年8日假期全落在2月，料2月份賭收按年升22%。按2025年2月賭收為197.44億澳門元計，即大摩預測相當於約240億澳門元，按月再升近6.6%，算是相當樂觀的預期。



值得留意的是，花旗在今年1月中已發表報告指出，今年1月以來進行的專有賭枱調查再次得出令人驚喜的高端中場數據。該行表示，觀察到的28名豪賭客總投注額共達810萬港元，意味着平均每位豪賭客投注29萬港元，按年增長49%。並且遇到了6位投注額達50萬港元或以上的豪賭客，而去年1月僅有兩位。



豪客回歸的其中一個因素，可能是澳門的演唱會活動所帶來的效應，踏入2月份，銀娛則有韓星太陽個人巡演《THE LIGHT YEAR》、音樂史上唱片銷量最高的樂隊之一的Green Day《The Saviors Tour》。在強勢演唱會帶動下，2月份的訪澳旅客結構亦有望進一步改善。大型國際級演唱會的吸客能力，料會成為刺激賭股業績表現的最大推動力，銀娛剛重上40元水平，值博率高。



聞風至