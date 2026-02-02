Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 金價波動 東金留意「24823」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　國際金價波動性加劇，紐約期金上周四一度由5500美元以上，跌至5100元水平，盤中跌幅為13年以來最大。上周五亞洲市交易時段持續大幅上落，低位曾至5000美元水平。

　　黃金ETF及金礦股亦出現回吐，紫金國際（2259）、赤峰黃金（6693）及山東黃金（1787）上周五收市均下跌1成或以上。由於金礦相關股近日波動性大增，投資者以槓桿產品應市時，宜做好風險管理。如希望部署上述個股，可參考紫國認購證「24692」，行使價235.9元，實際槓桿現約3.1倍，今年7月到期；東金認購證「24823」，行使價50.6元，實際槓桿現約2.1倍，明年7月到期；赤金認購證「23416」，行使價42.99元，實際槓桿現約3.5倍，今年6月到期。以上產品特點為年期較長、相對貼價，可提供較佳防守性。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。保證數據的計算結果，而有關計算結果可能並不完整。

輪商精選

最Hit
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
9小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
8小時前
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
11小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
9小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
17小時前
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
突發
12小時前
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
17小時前
更多文章
輪商精選 - 睇好微創機械人可吼「24767」 | 窩輪熱炒特區
　　微創機器人（2252）近日公布業績預告，預計去年全年收入或有望按年增長超過一倍，虧損亦有機會明顯收窄。根據集團資料，核心產品「圖邁」腔鏡手術機器人商業化進展理想，全年新簽海外定單逾百部，海外市場銷售收入顯著提升。「圖邁」系統屬內地自主研發高端手術機器人，能協助醫生進行高精度、微創手術，提升安全性及準確度。 　　股價走勢上，微創機械人周三公布業績預告後曾突破30元水平，惟逼近去年10月高位
2026-01-29 02:00 HKT
窩輪熱炒特區