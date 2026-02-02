輪商精選 - 金價波動 東金留意「24823」 | 窩輪熱炒特區

國際金價波動性加劇，紐約期金上周四一度由5500美元以上，跌至5100元水平，盤中跌幅為13年以來最大。上周五亞洲市交易時段持續大幅上落，低位曾至5000美元水平。



黃金ETF及金礦股亦出現回吐，紫金國際（2259）、赤峰黃金（6693）及山東黃金（1787）上周五收市均下跌1成或以上。由於金礦相關股近日波動性大增，投資者以槓桿產品應市時，宜做好風險管理。如希望部署上述個股，可參考紫國認購證「24692」，行使價235.9元，實際槓桿現約3.1倍，今年7月到期；東金認購證「24823」，行使價50.6元，實際槓桿現約2.1倍，明年7月到期；赤金認購證「23416」，行使價42.99元，實際槓桿現約3.5倍，今年6月到期。以上產品特點為年期較長、相對貼價，可提供較佳防守性。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。保證數據的計算結果，而有關計算結果可能並不完整。



輪商精選