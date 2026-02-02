Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至 - 春節需求大 東航有力再上 | 鮮股落鑊

鮮股落鑊
鮮股落鑊
聞風至
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

港股七連升兼夾一度突破兩萬八大關後，上周五藉外圍回軟，終於迎來顯著回吐。恒生指數低開183點報27785，早段曾回至27887，跌幅收窄至81點，惟迅即再度向下，最終更以接近全日低位報收，造27387，跌580點。成交金額輕微回落至3016.1億元，已是連續3日高於三千億水平，反映交投仍暢旺。

　　每逢新春假期來臨，航空股往往有一批資金關注，今年春假更是長達9日的「史上最長春節」，中國東方航空（670）或乘勢再破頂，短線值得留神。

　　資料顯示，今年中國農曆新年被稱為「史上最長春節」，將由2月15日（年廿八）放到2月23日（正月初七），合共放假9天。超長假期令內地民眾的春節外遊意欲更加旺盛，去年11月已有報道指，內地歐洲遊需求見爆發式增長，不僅一度令搜尋量暴升200%，機票價格更在48小時內上升12%。

　　旅遊平台指，希臘、挪威、冰島、西班牙、英國等熱門歐洲目的地的搜尋量翻倍，預計2026年春節歐洲遊定單量會有新的突破。

人民幣升值帶來利好

　　另有市場研究機構預測，今年春節假期將有23萬至25萬中國遊客赴南韓旅遊，往去年春節急增52%，可望令南韓超越日本成為中國遊客出境遊的首選目的地。據內媒預測，今年春運全國民航旅客運輸量有望達到9500萬人次，日均238萬人次，按年增長約5.3%。

　　回到股份層面，東方航空最受惠的應是人民幣升值帶來的利好，人民幣自去年第4季起持續走強，對航空公司而言可謂「一利遮百醜」。航空公司最大成本之一是以美元結算的燃油與租機費用，人民幣升值等同直接降低成本壓力，東航作為三大中國航空企業之一，自然最能受惠。

　　另一方面，人民幣升值，意即內地同胞的人民幣更為「見使」，出境消費的心理門檻自然降低。

　　雖然上周五大市出現回吐壓力，但整體形勢仍然受惠「三條紅線」鬆綁的重大利好因素而向好，加上春節外遊需求爆棚、長線航點票價企硬、人民幣升值降低成本，在以上各項背景支持下，東方航空破頂可期。

聞風至

最Hit
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
許仕仁逝世︱捲涉貪案揭生活極奢華 21萬享一餐法國菜 斥200萬買唱片 曾包養上海情婦
政情
9小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈 網民憑兩點考古 智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
8小時前
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
前政務司司長許仕仁逝世 終年77歲 曾入市打大鱷 涉貪案入獄最轟動
政情
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
前TVB「傳奇女星」變女強人賺過億 低調為港姐亞軍慶生驚人凍齡 三孩之母從未曝光富豪老公
影視圈
11小時前
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
9小時前
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
連鎖酒家再推「$5雞」優惠！晚市激抵小菜 燒鵝王$38起/燒乳鴿$20.8
飲食
17小時前
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
金價暴跌｜本地金舖生意淡靜 指市民續觀望：個個坐喺度，睇會唔會再跌
突發
12小時前
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
項明生¥10深圳街市買齊餸 揭驚人差價惹議 網民激辯：2蚊客是元兇？｜Juicy叮
時事熱話
14小時前
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
周海媚23年離世「兩子」近況全公開 曾滿面愁容不捨「媽媽」 轉變驚人一細節令人欣慰
影視圈
17小時前
更多文章
聞風至 - 內需股受捧 蒙牛具代表性 | 鮮股落鑊
港股升勢未完，恒生指數周四一度突破兩萬八大關，是自2021年中以來首度。大市低開199點報27627，惟不久即掉頭回升。最多曾倒升230點高見28056。惜關上阻力不輕，未能站於兩萬八上報收。最終收造27968，升141點。全日成交金額3319.9億元，連續兩日錄得逾3000億元成交。 　　內房政策近期明顯轉向，市場憧憬中央淡化甚至逐步解除「三條紅線」監管，房企融資環境改善，樓市成交回暖預期
2026-01-30 02:00 HKT
鮮股落鑊