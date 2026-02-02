聞風至 - 春節需求大 東航有力再上 | 鮮股落鑊

港股七連升兼夾一度突破兩萬八大關後，上周五藉外圍回軟，終於迎來顯著回吐。恒生指數低開183點報27785，早段曾回至27887，跌幅收窄至81點，惟迅即再度向下，最終更以接近全日低位報收，造27387，跌580點。成交金額輕微回落至3016.1億元，已是連續3日高於三千億水平，反映交投仍暢旺。



每逢新春假期來臨，航空股往往有一批資金關注，今年春假更是長達9日的「史上最長春節」，中國東方航空（670）或乘勢再破頂，短線值得留神。



資料顯示，今年中國農曆新年被稱為「史上最長春節」，將由2月15日（年廿八）放到2月23日（正月初七），合共放假9天。超長假期令內地民眾的春節外遊意欲更加旺盛，去年11月已有報道指，內地歐洲遊需求見爆發式增長，不僅一度令搜尋量暴升200%，機票價格更在48小時內上升12%。



旅遊平台指，希臘、挪威、冰島、西班牙、英國等熱門歐洲目的地的搜尋量翻倍，預計2026年春節歐洲遊定單量會有新的突破。



人民幣升值帶來利好



另有市場研究機構預測，今年春節假期將有23萬至25萬中國遊客赴南韓旅遊，往去年春節急增52%，可望令南韓超越日本成為中國遊客出境遊的首選目的地。據內媒預測，今年春運全國民航旅客運輸量有望達到9500萬人次，日均238萬人次，按年增長約5.3%。



回到股份層面，東方航空最受惠的應是人民幣升值帶來的利好，人民幣自去年第4季起持續走強，對航空公司而言可謂「一利遮百醜」。航空公司最大成本之一是以美元結算的燃油與租機費用，人民幣升值等同直接降低成本壓力，東航作為三大中國航空企業之一，自然最能受惠。



另一方面，人民幣升值，意即內地同胞的人民幣更為「見使」，出境消費的心理門檻自然降低。



雖然上周五大市出現回吐壓力，但整體形勢仍然受惠「三條紅線」鬆綁的重大利好因素而向好，加上春節外遊需求爆棚、長線航點票價企硬、人民幣升值降低成本，在以上各項背景支持下，東方航空破頂可期。



聞風至