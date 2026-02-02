鄧力文 - 實體黃金vs電子黃金 | Exchange²

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧力文
4小時前
你還在分「實體黃金vs電子黃金」嗎？我相信來到2026早就沒有這種二元對立！誰能最快將各種資產流動性與數位世界融合，誰能夠打通留住用戶，誰就主導了決定市場最關鍵的因素︰流動性。以最近見報率最高全城關注的資產為例，黃金的持有者其實早與10年前的持有者類別分布不同。光是2025年，目前世界最大加密貨幣穩定幣項目Tether就掃貨超過70噸黃金。根據彭博報道，目前Tether的黃金總持倉達140噸，直逼全球前30大黃金儲備國。黃金不僅總量創新高，其在Tether儲備中的佔比也一路升至6.1%。

　　另一方面，買黃金這個渠道也產生結構性的改變。曾幾何時，買黃金這件事，還要透過大家排隊在銀行買實金、黃金ETF、到近10年如果想開槓桿放大風險，不少人用場外交易所如CFD承受高滑價和高槓桿成本。但到了2026年，在區塊鏈世界中去中心化交易所新角色：Hyperliquid，不再只是單交易加貨貨幣的場所，現在已經直接上架原油、白銀、黃金、外匯，變成一個24/7不打烊的全球合成資產平台。你甚至可以用USDT在Hyperliquid做黃金的20倍槓桿交易，價差比CEX還窄，響應比券商還快。這是因為Hyperliquid平台的HIP-3協議讓任何人都可以在平台上創造新的永續合約市場（開一個「交易對」），流程其實像搭一條可交易的金融管道，而不是像傳統CEX只是按個按鈕。

　　在去中心化過程，一個質押了50萬枚HYPE代幣作為安全押金，即使市場停止運作後仍至少需要維持30天，變相與平台利益扣在一起。你作為部署者，需要在鏈上提供新市場的以下基本設定例如指定哪個外部價格來源（Oracle），定義最大槓桿、維持保證金，最後可以設定此市場的費率（獲得手續費分成）設計完參數後，在Hyperliquid協議的HIP-3發起部署請求就正式在Hyperliquid上線，對所有用戶開放交易。

