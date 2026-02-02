張日強 - 忽然提早來臨的樓市小陽春 | 樓聲隨筆

受惠去年政府推出新房策措施，加上銀行連環減息的刺激，去年整體樓市氣氛向好，當中新盤及二手樓市場表現相對理想，在用家及投資者大舉入市的實況下，成交量及造價都有明顯上升。差餉物業估價署上周公布的最新數據顯示，去年12月樓價按月升0.2%，屬連升7個月的訊號，全年樓價則上升3.25%，扭轉連挫3年的局面。此外，近期新盤開售連番報捷開紅盤，樓市小陽春看似提早來臨。

扭轉3年頹勢 去年樓價升3.25%

樓市氣氛大致好轉，受到去年多項利好因素帶動，尤其是銀行連環減息的效應，隨即引領大批用家及投資者蜂擁入市，再加上大手投資「西餅客」的推波助瀾下，新盤及貨尾等都先後取得不俗的銷情，部分更賣個滿堂紅，連番開出紅盤，其中西沙大盤先後開售都頻頻報捷，其他發展商見市況急速升溫，亦紛紛為旗下新盤軟銷及推廣，並部署短期內推出應市，部分更已率先上樓書及開價出擊，反映發展商亦加快推盤步伐，以便迎接樓市的旺勢。



除了新盤連番取得熱銷的實況外，貨尾盤亦靜悄悄地限量推出市場吸客，部分發展商對旗下貨尾盤作出輕微提價或削減優惠，相信是受到近期樓市好轉所以改變策略，在用家及投資者積極搶貨的實況下，部分貨尾盤亦錄得大手投資客連環掃貨，加上短炒投資客於市場上連環錄得沽貨獲利的個案，市況逐步進入穩定的勢頭。



事實上，受惠政府推出新房策措施，以及銀行連環減息的效應，令去年樓價累升約3.25%，並且結束3年的跌勢，西沙大盤開售連番報捷刺激，市場上新盤及貨尾盤同樣表現活躍，由於每年農曆新年前後都有機會出現樓市小陽春，惟近日市況明顯升溫，新盤及貨尾盤連番報捷開紅盤，樓市小陽春看似提早來臨，多間發展商為了捉緊樓市的旺勢，隨即加快推盤步伐，分別有上環、黃竹坑及尖沙咀新盤等軟銷或推售，部分率先開價或部署上樓書等，並有意於農曆新年前後推售，料短期仍有新盤推出應市。



張日強