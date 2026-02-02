關志康 - 老來歎世界？快樂不必等退休！ | 神耆商機

幾十年前，「捱世界、出人頭地」幾乎是香港人的集體信念。讀書為搵工，搵工為買樓，買樓為安家……人工大半用來供樓，人生的目標彷彿濃縮成一句話：「等供完樓、退休，就好好享受人生。等搵夠錢，再去環遊世界。」不過，如今將這套說法告訴年輕一代，往往只換來一句半認真半戲謔的反問：「老咗，仲有力氣玩咩？」



Z世代與千禧世代的價值觀早已大不同。他們不願把快樂無限期延後，更着重「Work-Life



Balance（工作與生活平衡）」。不少調查發現，新一代在努力打拼的同時，也重視當下的體驗——他們並非拒絕奮鬥，而是不想把「享受人生」推遲到遙遠的退休歲月。



一位退休高管笑言：「後生仔其實更有智慧。滑雪、潛水、睇極光等，通通都要把握年輕、身體仲靈活時做；等到六、七十歲，拉行李都氣喘。年輕時胃口好，食乜都覺滋味；𠵱家老咗味蕾退化，食『龍肉』都冇味。」



另一位低調富豪也分享：「現代人未必需要跟傳統路線——讀書、工作、結婚、生仔一步不漏。好似我個仔，完全倒過來。畢業後先去周遊列國；有咗小朋友才結婚；等小朋友長大，才正式返工。做咗十幾年，又話想重返校園。佢話經歷過人生百態，再讀錢穆先生的《中國歷代政治得失》，感受特別深。」



一位退休校長則認為：「以前要有錢先做到『自由自在』，𠵱家這種『自由』早已『普及』。住公屋都可以樂在其中，做自己的王子同公主。」他總結：「計劃永遠趕不上變化。活在當下唔等於放棄未來，而係接受變化、珍惜眼前。畢竟，冇人能保證『退休嗰日』一定會如期而至。」



快樂這回事，與其等待，不如隨時兌現。



健康教育基金會主席

關志康