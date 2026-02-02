彭丽婷 - 北都智慧物流新引擎 | 零碳築跡

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

彭丽婷
4小時前
產經 專欄
　　隨着北部都會區發展藍圖逐漸明朗，「國際創科新城」的定位不僅着眼於科研與居住，更蘊藏一個可大幅提升香港核心競爭力、重塑大灣區經濟格局的機遇——打造世界級智慧物流樞紐。這不僅是傳統倉儲與運輸的升級，更是香港深度融入灣區、服務灣區，並為市民生活帶來實質便利的戰略支點。

　　發展高端智慧物流，意味著香港有望成為大灣區效率提升的「超級介面」。結合本地國際化營商環境、自由貿易體系、健全法律及知識產權保護，北都若能引入AIoT、自動化倉儲、大數據路徑優化等技術，有望成為全球高端消費品、精密零件、冷鏈藥品及跨境電商進入灣區的首選分撥中心。這將大幅優化區內供應鏈效率，吸引高附加值產業集聚，鞏固香港國際供應鏈管理樞紐的地位。

　　對香港市民而言，智慧物流的發展將帶來更快速、準確的配送服務，支撐電商與新零售發展。更重要的是，當香港成為灣區物流核心節點，更多優質、新鮮的商品可以更低成本、更高效率地進入本地市場，直接提升生活品質與選擇。

　　然而，智慧物流的綠色轉型同時面對現實挑戰——物流車隊能源轉換的成本壓力。傳統燃油貨車雖然運營成本高企，但新能源物流車，尤其是重型車輛，則受制於充電設施不足、充電時間較長，以及電價波動等問題。業界普遍持觀望態度，主要原因是對充電網絡覆蓋、電池標準及長遠經營效益存有疑慮，而相關政策配套和支援措施亦尚未完善。

　　要破解這一困局，推動智慧物流與綠色能源協同，必須依靠前瞻而精準的政策配套。政府應在北都及主要物流走廊預留土地，並同步規劃和建設高標準的公共充電及換電網絡，同時對企業自建充電設施提供資金補貼或稅務優惠，推廣集中式、高效率的智慧充電場站。另一方面，為新能源物流車輛提供穩定而具吸引力的充電電價套餐，並考慮在特定路段或時段給予路橋費減免、優先通行等政策，提升市場競爭力。此外，政府亦可推出針對中重型電動貨車的購置補貼或置換獎勵，並鼓勵金融機構開發綠色融資或租賃產品，協助企業分散投資風險，從而推動車隊更新換代。這些措施相互配合，將會北都智慧物流的綠色轉型提供有力支撐。

　　北都的智慧物流園，不應只是一個更高效的貨場，而應成為驅動大灣區供應鏈綠色升級、引領產業規則的創新引擎。香港政府的角色，是通過清晰政策與實際支援，將行業挑戰轉化為新標準和領先優勢。當物流車輪由綠色動力驅動，高效轉動時，輸送的不僅是貨物，更是香港與灣區共同邁向可持續未來的信心。

零碳智能聯盟秘書長
彭丽婷

