郭家耀 - 傳考慮分拆平頭哥 阿里目標180元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

據報阿里巴巴（9988）旗下晶片業務平頭哥正考慮獨立上市，平頭哥為阿里旗下全資晶片公司，2018年成立以來，在行業中非常低調。平頭哥研發的第一代PPU性能可匹敵輝達暢銷的H20，而升級版的PPU性能則比輝達A100更強。因性能優異穩定、性價比突出，平頭哥PPU晶片在業界口碑良好，市場供不應求。截至目前，平頭哥在算力晶片領域推出AI推理晶片含光800、CPU倚天710以及AI晶片PPU，在存儲晶片領域推出SSD主控晶片鎮岳510，在網絡晶片領域據稱也將推出相關晶片，已布局數據中心全棧晶片。平頭哥亦在端側晶片推出羽陣IoT晶片，已實現數億出貨，布局覆蓋雲端和終端機。市場判斷平頭哥已躋身中國頂尖晶片設計企業行列，業務估值介乎250億至620億美元，相當於阿里目前市值的6%至14%，分拆將有利阿里的估值重估。目標價180元；入巿價160元；止蝕價145元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀

